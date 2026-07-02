Thaïlande : un pick-up renverse des moines, huit personnes tuées

·6·Monde
Thaïlande : un pick-up renverse des moines, huit personnes tuées

Un tragique accident de la route impliquant des moines s'est produit en Thaïlande. Selon les médias locaux, un pick-up a renversé un groupe de moines, faisant 8 morts et 13 blessés à divers degrés de gravité.

L'information a été rapportée par Thai Enquirer.

L'accident s'est produit le 2 juillet près du village de Huai Sing, dans le district de Muang. Il s'avère que les moines étaient en route vers une autre destination après avoir déjeuné dans un temple lorsqu'ils ont été percutés par le véhicule.

La police et les services de secours sont arrivés rapidement sur les lieux et ont transporté les blessés à l'hôpital. Ils reçoivent actuellement les soins médicaux nécessaires.

Les informations préliminaires indiquent que le véhicule était conduit par un mineur. Certaines sources mentionnent que le conducteur pourrait être un enfant de 11 ans, bien que cette information n'ait pas encore été officiellement confirmée par les autorités.

Une enquête est actuellement en cours pour déterminer tous les détails de l'accident.

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Charos
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