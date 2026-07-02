Une femme devient mère pour la première fois à 63 ans en Azerbaïdjan

En Azerbaïdjan, une femme de 63 ans a goûté au bonheur de la maternité pour la première fois après 38 ans d'attente et de tentatives. L'histoire de cette femme, qui a donné naissance à un enfant en bonne santé par voie naturelle dans l'un des hôpitaux de Bakou, a attiré l'attention de beaucoup.

Il a été rapporté que l'accouchement s'est déroulé avec succès par voie naturelle à l'hôpital républicain de Bakou. Selon les médecins, la mère et le bébé se portent bien.

« La femme s'appelle Haqiqat. Elle a fêté ses 63 ans il y a un mois. Elle n'a pas pu tomber enceinte pendant près de 38 ans. Son gynécologue est Natiq Maharramov, candidat en sciences médicales. Hier, elle a donné naissance à un enfant en bonne santé », ont déclaré les représentants de l'établissement médical.

Il a été noté que le médecin traitant de la patiente avait précédemment partagé cette heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux. Selon lui, après de nombreuses années de tentatives infructueuses et un rêve longtemps attendu, la femme a enfin eu le bonheur de serrer son enfant dans ses bras.

Ce cas a suscité un grand intérêt en Azerbaïdjan. L'histoire de cette femme devenue mère naturellement à 63 ans est considérée comme un exemple éclatant de patience et d'espoir sur le long terme.