16 enfants secourus après avoir été cachés dans une seule pièce

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16 enfants secourus après avoir été cachés dans une seule pièce

Une situation terrifiante a été révélée dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis. 16 enfants, qui étaient retenus dans une seule pièce pendant près de quatre ans dans une maison délabrée du village de Hamden, ont été secourus. C'est ce qu'a rapporté The Guardian.

Il s'est avéré que tous les enfants, âgés de 1,5 à 18 ans, appartiennent à la même famille. Ils vivaient dans des conditions extrêmement difficiles ; certains ne savaient pas parler, et une jeune fille handicapée de 18 ans ne savait même pas écrire son propre nom.

Les forces de l'ordre ont découvert les enfants lors d'une perquisition menée dans le cadre d'une autre affaire criminelle. À la suite de cet événement, les parents ainsi que les deux grands-parents ont été inculpés de 16 chefs d'accusation pour mise en danger d'enfants.

Une partie des enfants secourus a été hospitalisée. Deux d'entre eux ont été transportés au centre médical dans un état grave, et l'un des enfants a été placé sous respirateur artificiel.

Selon les informations de l'enquête, la famille a caché les enfants aux autorités pendant des années et ne les a jamais scolarisés. Actuellement, tous les enfants ont été placés sous la protection de l'État et l'enquête sur cette affaire se poursuit.

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