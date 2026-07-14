Арсенал аёллар жамоаси Германиянинг энг иқтидорли ёш юлдузларидан бирини трансфер қилди
Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансфер ойнасидаги бешинчи харидини расман эълон қилди. Германиялик 19 ёшли иқтидорли ҳужумчи Лиса Баум "канонирлар" сафига келиб қўшилди. Ушбу трансфер нафақат Лондон клуби учун, балки унинг собиқ жамоаси РБ Леипзиг учун ҳам тарихий аҳамиятга эга бўлди, чунки келишув олти рақамли суммани ташкил этиб, немис клуби учун рекорд даражадаги сотув сифатида қайд этилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Лиса Баум Европанинг кўплаб гранд жамоалари эътиборида эди. Унинг имзоси учун Барселона, Манчестер Юнайтед, Бавария ва Лион каби клублар жиддий кураш олиб боришди. Бироқ, ёш юлдуз ўз фаолиятини айнан Англия аёллар Суперлигасида давом эттиришга қарор қилди. Арсенал сафига қўшилиш орқали у жамоани тарк этган юлдуз Бет Меад ўрнини тўлдириши кутилмоқда.
Янги жамоада 19-рақамни танлаган Баум, Арсенал учун ушбу ёздаги бешинчи йирик трансфер бўлди. Бунгача жамоа Георгиа Станвай, Она Батлле, Гералдине Реутелер ва Селина Серси каби маҳоратли футболчиларни ўз сафига қўшиб олган эди. Бу эса Лондон клубининг янги мавсумда чемпионлик учун жиддий даъвогарлик қилиш ниятида эканидан далолат беради.
Лиса Баумнинг ютуқлари ва салоҳиятиЛиса Баум Германия ёшлар тизимида тарбияланган энг истиқболли ўйинчилардан бири ҳисобланади. У 2024-25 йилги мавсумда Ҳамбург жамоасининг Фрауен-Бундеслига йўлланмасини қўлга киритишида асосий ролни ўйнади. Шунингдек, унинг ёрдами билан жамоа Германия кубоги (ДФБ Покал) ярим финалига қадар етиб борди ва фақат қўшимча вақтларда мағлубиятга учради.
Ўтган йили Бавария уни ўз сафига чорлаган бўлса-да, Баум кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиш учун РБ Леипзиг вариантини танлаган эди. Бу қарор ўзини оқлади: у Бундеслиганинг 10-ўринини эгаллаган жамоасида 6 та гол ва 2 та голли узатмани амалга ошириб, ўзининг тезкорлиги ва техник маҳоратини намойиш этди. Айнан шу барқарорлик унга дунёнинг энг кучли аёллар лигасига йўл очди.
Арсенал бош мураббийи Ренее Слегерц янги трансфер ҳақида шундай деди: "Лиса – ҳужум чизиғимизга тезлик ва аниқ мақсад олиб келадиган ёш вингер. У ҳали 19 ёшда ва ривожланишда давом этмоқда. Биз унинг улкан салоҳиятига ишонамиз ва уни юксалтириш учун барча чораларни кўрамиз".
Лиса Баумнинг ўзи ҳам ушбу ўтишдан мамнун эканини яширмади. Унинг сўзларига кўра, Арсенал каби катта клубда ўйнаш ва совринлар учун курашиш унинг асосий мақсади ҳисобланади. ixbt.com маълумотига кўра, футболчи Лондон клубида нафақат ички чемпионат, балки Чемпионлар лигасида ҳам ўзини кўрсатишга тайёр.
Шуни таъкидлаш жоизки, Арсенал сўнгги йилларда ёш иқтидорларни ривожлантириш борасида танқидларга учраб келаётган эди. Лиса Баумнинг трансфери клуб учун ушбу йўналишдаги янги синов бўлади. Мухлислар немис юлдузининг тезкор рейдлари ва голли вазиятлари Лондон жамоасига янги нафас олиб киришига умид қилишмоқда.
…