Арсенал аёллар жамоаси Германиянинг энг иқтидорли ёш юлдузларидан бирини трансфер қилди

·26·Спорт
Арсенал аёллар жамоаси Германиянинг энг иқтидорли ёш юлдузларидан бирини трансфер қилди

Лондоннинг Арсенал клуби ёзги трансфер ойнасидаги бешинчи харидини расман эълон қилди. Германиялик 19 ёшли иқтидорли ҳужумчи Лиса Баум "канонирлар" сафига келиб қўшилди. Ушбу трансфер нафақат Лондон клуби учун, балки унинг собиқ жамоаси РБ Леипзиг учун ҳам тарихий аҳамиятга эга бўлди, чунки келишув олти рақамли суммани ташкил этиб, немис клуби учун рекорд даражадаги сотув сифатида қайд этилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Лиса Баум Европанинг кўплаб гранд жамоалари эътиборида эди. Унинг имзоси учун Барселона, Манчестер Юнайтед, Бавария ва Лион каби клублар жиддий кураш олиб боришди. Бироқ, ёш юлдуз ўз фаолиятини айнан Англия аёллар Суперлигасида давом эттиришга қарор қилди. Арсенал сафига қўшилиш орқали у жамоани тарк этган юлдуз Бет Меад ўрнини тўлдириши кутилмоқда.

Янги жамоада 19-рақамни танлаган Баум, Арсенал учун ушбу ёздаги бешинчи йирик трансфер бўлди. Бунгача жамоа Георгиа Станвай, Она Батлле, Гералдине Реутелер ва Селина Серси каби маҳоратли футболчиларни ўз сафига қўшиб олган эди. Бу эса Лондон клубининг янги мавсумда чемпионлик учун жиддий даъвогарлик қилиш ниятида эканидан далолат беради.

Лиса Баумнинг ютуқлари ва салоҳияти

Лиса Баум Германия ёшлар тизимида тарбияланган энг истиқболли ўйинчилардан бири ҳисобланади. У 2024-25 йилги мавсумда Ҳамбург жамоасининг Фрауен-Бундеслига йўлланмасини қўлга киритишида асосий ролни ўйнади. Шунингдек, унинг ёрдами билан жамоа Германия кубоги (ДФБ Покал) ярим финалига қадар етиб борди ва фақат қўшимча вақтларда мағлубиятга учради.

Ўтган йили Бавария уни ўз сафига чорлаган бўлса-да, Баум кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиш учун РБ Леипзиг вариантини танлаган эди. Бу қарор ўзини оқлади: у Бундеслиганинг 10-ўринини эгаллаган жамоасида 6 та гол ва 2 та голли узатмани амалга ошириб, ўзининг тезкорлиги ва техник маҳоратини намойиш этди. Айнан шу барқарорлик унга дунёнинг энг кучли аёллар лигасига йўл очди.

Арсенал бош мураббийи Ренее Слегерц янги трансфер ҳақида шундай деди: "Лиса – ҳужум чизиғимизга тезлик ва аниқ мақсад олиб келадиган ёш вингер. У ҳали 19 ёшда ва ривожланишда давом этмоқда. Биз унинг улкан салоҳиятига ишонамиз ва уни юксалтириш учун барча чораларни кўрамиз".

Лиса Баумнинг ўзи ҳам ушбу ўтишдан мамнун эканини яширмади. Унинг сўзларига кўра, Арсенал каби катта клубда ўйнаш ва совринлар учун курашиш унинг асосий мақсади ҳисобланади. ixbt.com маълумотига кўра, футболчи Лондон клубида нафақат ички чемпионат, балки Чемпионлар лигасида ҳам ўзини кўрсатишга тайёр.

Шуни таъкидлаш жоизки, Арсенал сўнгги йилларда ёш иқтидорларни ривожлантириш борасида танқидларга учраб келаётган эди. Лиса Баумнинг трансфери клуб учун ушбу йўналишдаги янги синов бўлади. Мухлислар немис юлдузининг тезкор рейдлари ва голли вазиятлари Лондон жамоасига янги нафас олиб киришига умид қилишмоқда.

АрсеналЛиса БаумТрансферФутболАёллар Футболи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Брайтон трансфер рекордини янгилади: Лука Вусковик Тоттенхемдан сотиб олиндиБрайтон трансфер рекордини янгилади: Лука Вусковик Тоттенхемдан сотиб олиндиБугун, 16:34Эмилиано Мартинез ва Ювентус ўртасидаги трансфер миш-мишларига Астон Вилла нуқта қўйдиЭмилиано Мартинез ва Ювентус ўртасидаги трансфер миш-мишларига Астон Вилла нуқта қўйдиБугун, 15:40Адриен Рабиот: "Ламине Ямалга қарши махсус режамиз йўқ"Адриен Рабиот: "Ламине Ямалга қарши махсус режамиз йўқ"Бугун, 15:33Ақл бовар қилмас рақамлар: ЖЧ-2026 финалига чипта нархи 11,5 млн долларга етди!Ақл бовар қилмас рақамлар: ЖЧ-2026 финалига чипта нархи 11,5 млн долларга етди!Бугун, 15:12Лионель Месси Англияга қарши: Нико ЎРеиллй афсонага қарши баҳсни интиқлик билан кутмоқдаЛионель Месси Англияга қарши: Нико ЎРеиллй афсонага қарши баҳсни интиқлик билан кутмоқдаБугун, 14:54ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиБугун, 14:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди