Le Huawei Pura X Max est désormais disponible dans de nouveaux coloris

La société Huawei a officiellement lancé la commercialisation de nouvelles versions de couleur de l'un de ses appareils les plus avancés, le smartphone Pura X Max. Selon ixbt.com, ce produit phare est désormais proposé aux clients dans des coloris bordeaux et bleu attrayants. Doté du même facteur de forme innovant que l'iPhone Duo, ce gadget avait déjà suscité un grand intérêt avant même sa présentation, devenant un véritable succès. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Techniquement, le smartphone repose sur une haute performance et fonctionne sur la base du puissant système sur puce Kirin 9030 Pro. L'une des caractéristiques principales de l'appareil est son équipement à double écran. L'écran externe, pratique pour une utilisation quotidienne, possède une diagonale de 5,4 pouces, tandis que l'écran interne, une fois déplié, atteint 7,7 pouces. Cela offre aux utilisateurs les capacités d'une tablette et d'un smartphone simultanément.

Modifications de mémoire et prix

Les nouvelles versions lancées sur le marché sont proposées aux clients dans différentes configurations de mémoire. Notamment, la version de base avec 12 GB de RAM et 512 GB de stockage est évaluée à 12 000 yuans. Cette politique tarifaire correspond au niveau technologique élevé de l'appareil.

De plus, le fabricant a préparé des éditions de collection spéciales et des modifications haut de gamme pour les utilisateurs :

Édition de collection bordeaux avec 16 GB de RAM et 512 GB de mémoire flash — 13 000 yuans.

Configuration haut de gamme avec 16 GB de RAM et 1 TB de stockage interne — 14 000 yuans.

Capacités de l'appareil photo et demande du marché

Les capacités photographiques de l'appareil méritent également une attention particulière. Le système de caméra principal comprend un module ultra grand-angle de 50 MP ainsi qu'un téléobjectif périscopique de 50 MP avec une grande ouverture. En outre, une caméra ultra grand-angle supplémentaire de 12,5 MP est prévue pour les selfies et les fonctions auxiliaires.

Selon les données officielles fournies par Huawei, la demande pour ce smartphone reste à un niveau très élevé. Au cours des quatre premiers mois suivant le début des ventes, le volume de livraison des appareils Pura X Max a dépassé 1,2 million d'unités. Ce chiffre démontre clairement la solidité de la position de l'entreprise sur le marché des gadgets à écran pliable et avancé.