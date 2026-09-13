Samsung renouvelle radicalement les écrans de ses flagships Galaxy S27 après trois ans

Le géant technologique sud-coréen Samsung prépare des mises à jour significatives de la technologie d'affichage pour sa prochaine génération de smartphones haut de gamme. Selon les informations publiées par ETNews, les quatre modèles de la gamme Galaxy S27 seront équipés de nouveaux panneaux OLED. Les modèles Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra adopteront, pour la première fois en trois ans, des écrans basés sur le matériau de pointe M16. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il s'avère que le matériau M16 est la technologie OLED la plus avancée développée par Samsung Display. Ce nouveau panneau offre une luminosité maximale plus élevée, une meilleure efficacité énergétique et une reproduction des couleurs plus précise par rapport aux générations précédentes. La durée de vie des écrans devrait également être considérablement prolongée. Fait intéressant, l'utilisation de panneaux basés sur le M16 est également prévue pour les futurs iPhone 18 Pro.

Fonctionnalités étendues et technologies avancées

La nouvelle génération de flagships ne sera pas seulement dotée de matériaux de haute qualité, mais aussi de solutions technologiques modernes. En particulier, les modèles S27 Pro et S27 Ultra intégreront les technologies Color Filter-on-Encapsulation et Privacy Display. Cette dernière limite la visibilité de l'écran depuis les angles latéraux, protégeant ainsi les données personnelles de l'utilisateur contre les regards indiscrets. Il est à noter que cette couche de protection n'est pas un film séparé, mais est directement intégrée à l'écran lui-même.

Les modèles de base ne sont pas en reste. Les écrans du Galaxy S27 et du S27+ seront également mis à jour. Cependant, au lieu du dernier M16, ils seront équipés de panneaux basés sur le M14, une génération au-dessus du matériau M13 utilisé dans les appareils actuels. Selon les premières données, les diagonales d'écran attendues sont de 6,27 pouces pour le S27, 6,66 pouces pour le S27+, 6,47 pouces pour le S27 Pro et 6,89 pouces pour le S27 Ultra.

Plans d'expansion et futurs appareils

Les plans de Samsung pour mettre à jour ses technologies d'affichage ne se limitent pas aux flagships traditionnels. Selon les informations obtenues, d'ici le second semestre 2027, les panneaux OLED avancés basés sur le matériau M16 seront également utilisés dans le segment des smartphones pliables.

Notamment, les modèles pliables Galaxy Z Flip 9, Galaxy Z Fold 9 et Z Fold 9 Ultra, qui utilisent actuellement des panneaux M13, passeront progressivement aux nouveaux écrans M16. Cela devrait constituer une étape importante pour Samsung afin de renforcer sa position sur le marché mobile et de maintenir son leadership dans les technologies d'affichage.