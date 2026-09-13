Une mère est entrée dans les flammes pour sauver sa fille de 6 ans

Dans le district de Damal, province d'Ardahan en Turquie, un incendie s'est déclaré dans une grange, piégeant la petite T. Erensayın, âgée de 6 ans. Özgül Kaya Erensayın, 40 ans, est entrée dans les flammes sans hésiter pour sauver sa fille, rapporte Haber7.

Il a été révélé que l'incendie a commencé après l'allumage d'un poêle dans la grange située dans le pâturage d'Ağyar, dans le village de Burmadere. La mère a remarqué de la fumée s'échappant de l'intérieur alors qu'elle était sortie un instant. Réalisant que sa fille était toujours à l'intérieur, elle est entrée dans le bâtiment en feu pour la secourir.

La mère a réussi à sortir sa fille. Cependant, lors du sauvetage, elle a subi des brûlures au deuxième degré au visage et aux mains. La fillette de 6 ans a également été brûlée au visage et aux mains.

La mère et sa fille ont été transportées au centre de traitement des brûlés de l'hôpital de la ville d'Erzurum pour y être soignées. Selon les dernières informations, leur état est stable.