Une mère est entrée dans les flammes pour sauver sa fille de 6 ans

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Une mère est entrée dans les flammes pour sauver sa fille de 6 ans

Dans le district de Damal, province d'Ardahan en Turquie, un incendie s'est déclaré dans une grange, piégeant la petite T. Erensayın, âgée de 6 ans. Özgül Kaya Erensayın, 40 ans, est entrée dans les flammes sans hésiter pour sauver sa fille, rapporte Haber7.

Il a été révélé que l'incendie a commencé après l'allumage d'un poêle dans la grange située dans le pâturage d'Ağyar, dans le village de Burmadere. La mère a remarqué de la fumée s'échappant de l'intérieur alors qu'elle était sortie un instant. Réalisant que sa fille était toujours à l'intérieur, elle est entrée dans le bâtiment en feu pour la secourir.

La mère a réussi à sortir sa fille. Cependant, lors du sauvetage, elle a subi des brûlures au deuxième degré au visage et aux mains. La fillette de 6 ans a également été brûlée au visage et aux mains.

La mère et sa fille ont été transportées au centre de traitement des brûlés de l'hôpital de la ville d'Erzurum pour y être soignées. Selon les dernières informations, leur état est stable.

Une patiente avec le visage et les mains enveloppés de bandages est allongée sur un lit d'hôpital.
ArdahanVillage de BurmadereT. ErensayınHôpital d'ErzurumTurquie
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