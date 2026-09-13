Un homme arrêté en Espagne avec 1,3 kilogramme de cocaïne dans l'estomac

À l'aéroport de Palma de Majorque en Espagne, une tentative de trafic de drogue inhabituelle a été déjouée. Un homme de 46 ans, arrivé de Belgique, a été intercepté alors qu'il transportait une grande quantité de cocaïne dans son organisme.

La police nationale espagnole a indiqué que le passager avait décollé de l'aéroport de Charleroi. Les autorités belges avaient préalablement averti leurs homologues espagnols de son implication potentielle dans le trafic de stupéfiants.

À l'atterrissage à Majorque, l'homme a été contrôlé par les douanes, la Garde civile et la police. Lors d'un examen radiologique, de nombreux corps étrangers suspects ont été détectés dans son système gastro-intestinal.

Par la suite, une intervention médicale à l'hôpital a permis d'extraire de son organisme 109 capsules L'expertise a confirmé que la substance contenue était de la cocaïne. Le poids total s'élevait à 1,353 kilogramme.

Les autorités ont souligné que ce mode de transport de drogue présente un risque mortel. La rupture d'une seule capsule peut provoquer une intoxication aiguë.

Après ses soins, le suspect a été présenté à un juge. Il a été placé en détention provisoire dans le cadre de l'enquête pour trafic de stupéfiants.