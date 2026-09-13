Un homme arrêté en Espagne avec 1,3 kilogramme de cocaïne dans l'estomac

·5·Monde
Un homme arrêté en Espagne avec 1,3 kilogramme de cocaïne dans l'estomac

À l'aéroport de Palma de Majorque en Espagne, une tentative de trafic de drogue inhabituelle a été déjouée. Un homme de 46 ans, arrivé de Belgique, a été intercepté alors qu'il transportait une grande quantité de cocaïne dans son organisme.

La police nationale espagnole a indiqué que le passager avait décollé de l'aéroport de Charleroi. Les autorités belges avaient préalablement averti leurs homologues espagnols de son implication potentielle dans le trafic de stupéfiants.

À l'atterrissage à Majorque, l'homme a été contrôlé par les douanes, la Garde civile et la police. Lors d'un examen radiologique, de nombreux corps étrangers suspects ont été détectés dans son système gastro-intestinal.

Capsules de drogue blanches disposées en rang sur un tissu bleu.

Par la suite, une intervention médicale à l'hôpital a permis d'extraire de son organisme 109 capsules L'expertise a confirmé que la substance contenue était de la cocaïne. Le poids total s'élevait à 1,353 kilogramme.

Les autorités ont souligné que ce mode de transport de drogue présente un risque mortel. La rupture d'une seule capsule peut provoquer une intoxication aiguë.

Après ses soins, le suspect a été présenté à un juge. Il a été placé en détention provisoire dans le cadre de l'enquête pour trafic de stupéfiants.

Aéroport de Palma de MajorqueTrafic de cocaïnePolice nationale espagnoleBelgiqueEspagne
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

BRICS-2026 : commerce mondial, nouvelle finance et corridors indépendantsBRICS-2026 : commerce mondial, nouvelle finance et corridors indépendantsAujourd'hui, 14:54BRICS-2026 : Accès à la mer, paiements numériques et finance souveraineBRICS-2026 : Accès à la mer, paiements numériques et finance souveraineAujourd'hui, 14:45Une mère est entrée dans les flammes pour sauver sa fille de 6 ansUne mère est entrée dans les flammes pour sauver sa fille de 6 ansAujourd'hui, 12:27«Envoyer des troupes en Ukraine signifie la guerre avec la Russie» : Poutine met ouvertement en garde l'Occident«Envoyer des troupes en Ukraine signifie la guerre avec la Russie» : Poutine met ouvertement en garde l'OccidentAujourd'hui, 12:06Le secret terrifiant derrière la purée pour bébés : des nourrissons hospitalisésLe secret terrifiant derrière la purée pour bébés : des nourrissons hospitalisésAujourd'hui, 11:48Août le plus chaud de l'histoire mondiale : le record est à nouveau battuAoût le plus chaud de l'histoire mondiale : le record est à nouveau battuAujourd'hui, 11:31
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars
Le poisson de l’Apocalypse existe-t-il vraiment ? Les scientifiques répondent
Le poisson de l’Apocalypse existe-t-il vraiment ? Les scientifiques répondent