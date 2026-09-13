Une petite fille née d'un embryon congelé depuis 22 ans en Grèce

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Une petite fille née d'un embryon congelé depuis 22 ans en Grèce

Un événement remarquable dans l'histoire médicale a été enregistré en Grèce. Une femme de 54 ans a donné naissance à un enfant grâce à un embryon conservé congelé pendant 22 ans.

Christina Rapti-Selepi et son époux de 60 ans ont perdu leur fils de 21 ans, Giorgios, dans un accident de la route en 2025. Après cela, le couple a décidé de devenir parents une nouvelle fois.

Selon la législation grecque, les femmes sont autorisées à recourir à la FIV jusqu'à l'âge de 54 ans. Pour cette raison, Christina et son mari ont dû obtenir une autorisation spéciale pour effectuer la procédure.

« Je n'avais que deux mois et demi. Ce fut un processus très difficile et stressant. Mais grâce à notre force intérieure, à notre médecin et à son équipe, nous avons surmonté tous les obstacles », a déclaré Christina.

Dans une chambre d'hôpital, le couple prend soin du nouveau-né.

Elle a donné naissance à une fille de 3,49 kilogrammes le 9 septembre à Athènes. Le bébé a été nommé Georgia en mémoire de leur fils décédé en 2025. Il est à noter que Giorgios était également né par FIV.

Christina a souligné que leur objectif principal était de ramener la joie dans la famille et de recommencer une nouvelle vie.

« Nous avons décidé de donner une seconde chance à la vie, de recommencer, d'apporter une nouvelle vie dans notre maison et de poursuivre l'histoire de notre famille », a-t-elle déclaré.

Le gynécologue de Christina, également président de la Société grecque de médecine reproductive, Kostas Pantos, a déclaré que les limites d'âge pour la FIV dans le pays devraient être réexaminées. Il a justifié cette opinion par la baisse du taux de natalité en Grèce.

Le couple n'exclut pas la possibilité d'avoir un autre enfant à l'avenir. Si nécessaire, ils pourraient envisager l'option d'un traitement à l'étranger.

Christina Rapti-SelepiFIV GrèceKostas PantosSociété Grecque de Médecine ReproductiveFécondation In Vitro
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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