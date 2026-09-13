Les smartphones de la série Honor Magic9 présentés avec des capacités photo uniques

Honor a officiellement dévoilé les premières caractéristiques techniques de la série Magic9, sa nouvelle génération de smartphones phares. Selon Ixbt.com, ces appareils marquent une étape importante dans les technologies de photographie mobile et devraient susciter une concurrence intense sur le marché, notamment grâce à leurs capacités photo. La gamme intègre des solutions innovantes et des standards de l'industrie cinématographique professionnelle. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Selon la présentation de l'entreprise, l'aspect le plus remarquable est la caméra frontale à matrice carrée, une première pour les smartphones fonctionnant sous Android. Baptisée Agile Eye, cette caméra frontale de 55 MP deviendra une caractéristique distinctive de l'appareil. Le capteur au format carré permet aux utilisateurs de prendre des photos et des vidéos aussi bien en mode portrait qu'en mode paysage sans recadrage supplémentaire, offrant une liberté totale dans le cadrage.

Capteur carré et capacités photo

Cependant, il convient de noter que cette caméra frontale avancée Agile Eye ne sera pas présente sur tous les modèles de la série. Selon le fabricant, cette technologie ne sera prise en charge que sur les modèles Honor Magic9 et le haut de gamme Honor Magic9 Pro Max. Cela permet aux acheteurs de choisir l'appareil adapté en fonction de leurs besoins.

L'accent principal est sans aucun doute mis sur la caméra arrière de niveau professionnel. Les ingénieurs de Honor ont collaboré étroitement avec la célèbre société ARRI pour concevoir ces appareils. En conséquence, les smartphones intègrent un module triple caméra comprenant deux capteurs ARRI ultra-haute résolution de 200 MP, ainsi qu'un téléconvertisseur avec une distance focale de 500 mm, une première dans l'histoire de la marque.

Design cinématographique et modes

Le fleuron de la gamme, le Honor Magic9 Pro Max, arbore un design unique qui se distingue par ses bords mis à jour et son panneau arrière. L'apparence de la caméra arrière s'inspire de l'ARRI FLEX 35, considérée comme la première véritable caméra cinématographique de l'histoire, conférant aux téléphones une esthétique particulière.

La nouvelle série est également équipée d'un mode spécial ARRI Cinema Mode. Ce mode permet aux utilisateurs ordinaires et aux créateurs de transformer leur smartphone en une véritable caméra de poche et d'enregistrer des images cinématographiques de qualité professionnelle. Ces solutions technologiques ouvrent de nouvelles perspectives aux passionnés de vidéographie mobile.