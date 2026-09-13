Le poids de l'iPhone 18 Pro Max devrait atteindre près de 250 grammes

Apple semble abandonner sa stratégie visant à alléger ses futurs smartphones phares. Selon ixbt.com, l'insider renommé Ice Universe a révélé que le prochain iPhone 18 Pro Max sera nettement plus lourd que ses prédécesseurs, suscitant un vif intérêt chez les utilisateurs et sur le marché technologique. C'est ce que rapporte Ixbt.com qui indique.

Selon les nouvelles informations, l'iPhone 18 Pro pèsera 211 grammes. À titre de comparaison, l'actuel iPhone 17 Pro pèse 206 grammes. Si l'on observe la dynamique des dernières années, la masse a augmenté de 12 grammes lors du passage de l'iPhone 15 Pro au 16 Pro, et de 7 grammes supplémentaires du 16 Pro au 17 Pro.

Ainsi, la différence entre l'iPhone 17 Pro et le futur 18 Pro ne sera que de 5 grammes, ce qui devrait être presque imperceptible lors d'une utilisation quotidienne. Cependant, pour la version Pro Max, le modèle le plus grand de la gamme, le changement de poids sera beaucoup plus significatif.

Pourquoi l'iPhone 18 Pro Max s'alourdit-il ?

Pour l'iPhone 18 Pro Max, le poids devrait passer de 233 grammes (iPhone 17 Pro Max) à 249 grammes. Cela représente une augmentation soudaine de 16 grammes, soit l'alourdissement le plus marqué entre les dernières générations.

Rappelons que l'iPhone 16 Pro Max pesait 6 grammes de plus que son prédécesseur, le 15 Pro Max, et que le 17 Pro Max était également 6 grammes plus lourd. Bien que les dimensions du nouvel iPhone 18 Pro Max restent pratiquement inchangées, sa masse dépassera même celle de l'iPhone 14 Pro Max, qui pesait 240 grammes.

Ces fuites mentionnent également un mystérieux nouvel appareil, l'iPhone Duo, dont le poids atteindrait 254 grammes. Par conséquent, malgré la finesse de son boîtier, cet appareil sera le plus lourd des trois modèles présentés.

Les principales raisons de l'augmentation du poids

Selon les experts, l'alourdissement des smartphones iPhone de dix-huitième génération est directement lié à plusieurs mises à jour techniques importantes. Les ingénieurs prévoient notamment d'intégrer des batteries plus grandes et une chambre à vapeur pour assurer un refroidissement plus efficace.

De plus, l'une des causes principales citées est un tout nouveau module photo doté de la technologie d'ouverture variable. Bien que l'ajout de cette technologie avancée et de ces composants élargisse considérablement les capacités du smartphone, cela n'est pas sans impact sur sa masse totale.