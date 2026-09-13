Lors de la session plénière du 18e sommet des BRICS à New Delhi, le Premier ministre indien Narendra Modi et les participants au sommet ont présenté une feuille de route stratégique contenant 50 résultats pratiques concrets pour le bloc et ses pays partenaires.

Lors des discussions finales du sommet, plusieurs axes décisifs concernant directement les intérêts de l'Ouzbékistan et de notre région ont été clairement définis :

Accès à la mer et corridors de transport : Les problèmes logistiques des pays enclavés ont été spécifiquement soulevés lors du sommet. Le secrétaire du ministère indien des Affaires étrangères, Sudhakar Dalela, a déclaré que la plateforme des BRICS soutient pleinement la coopération multilatérale pour la connexion aux corridors sud et aux ports maritimes. Cela renforce, au niveau international, les aspirations de l'Asie centrale, et notamment de l'Ouzbékistan, à accéder aux marchés indien et mondial via le port de Chabahar et le corridor « Nord-Sud ».

Paiements numériques et fonds d'innovation : Dans son discours, Narendra Modi a proposé d'intégrer l'expérience indienne de l'UPI (système de paiement unifié) à grande échelle dans les infrastructures des pays partenaires. De plus, le « BRICS Startup Innovation Fund » a été créé pour soutenir les petites et moyennes entreprises ainsi que les startups.

Finance souveraine et sécurité alimentaire : Lors des discussions, les participants ont noté que le seul moyen de protéger le commerce international des pressions politiques et des restrictions financières unilatérales est d'établir des règlements directs en monnaies nationales et de construire des chaînes logistiques indépendantes.

Ces initiatives avancées lors du sommet accéléreront la réduction des barrières commerciales, l'expansion des corridors de transport alternatifs et la coopération pragmatique dans le domaine de la finance numérique dans les années à venir.