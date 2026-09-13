Le prix du smartphone Trump Mobile T1 grimpe en flèche pour atteindre 750 dollars

·8·Technologie
Le prix du smartphone Trump Mobile T1 grimpe en flèche pour atteindre 750 dollars

La hausse soudaine du prix du smartphone Trump Mobile T1, apparu sur le marché cet été avec du retard, a suscité de nombreux débats dans le secteur technologique. Alors que l'appareil était initialement vendu à 500 dollars, son prix a désormais atteint 750 dollars. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Ixbt.com, la hausse des prix des puces mémoire et des composants sur le marché technologique mondial contraint de nombreux fabricants à revoir leurs tarifs. Cependant, même les modèles phares les plus récents n'ont augmenté que de 100 dollars en moyenne par rapport à la génération précédente.

Politique tarifaire et capacités techniques

À titre de comparaison, alors que les prix des produits des grandes marques augmentent de manière relativement stable, le Trump Mobile T1 a connu une hausse en pourcentage beaucoup plus élevée. Selon les experts, des critiques avaient déjà été formulées sur le prix excessif de l'appareil dès son lancement.

Sur le plan technique, le smartphone est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, accompagné de 12 GB de RAM et d'une batterie de 5000 mAh. L'un des principaux atouts de l'appareil est également sa capacité de stockage interne de 512 GB.

Situation du marché et perspectives

À l'heure actuelle, il n'existe aucune donnée précise sur le volume des ventes de ce smartphone ou sur son succès commercial. De même, aucune rumeur ne circule concernant le développement d'une nouvelle génération par le fabricant.

L'impact de cette politique tarifaire agressive sur l'intérêt des acheteurs reste inconnu. Seul le temps nous dira si le smartphone parviendra à conserver son public malgré cette augmentation.

Trump Mobile T1SmartphonesSnapdragon 7 Gen 3Prix des gadgetsActualités technologiques
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le poids de l'iPhone 18 Pro Max devrait atteindre près de 250 grammesLe poids de l'iPhone 18 Pro Max devrait atteindre près de 250 grammesAujourd'hui, 12:54Les smartphones de la série Honor Magic9 présentés avec des capacités photo uniquesLes smartphones de la série Honor Magic9 présentés avec des capacités photo uniquesAujourd'hui, 12:21La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)Aujourd'hui, 12:20Le Huawei Pura X Max est désormais disponible dans de nouveaux colorisLe Huawei Pura X Max est désormais disponible dans de nouveaux colorisAujourd'hui, 11:56Les ventes de l'iPhone 18 Pro démarrent à un niveau record en ChineLes ventes de l'iPhone 18 Pro démarrent à un niveau record en ChineAujourd'hui, 11:24La société américaine Radia conçoit l'avion géant WindRunnerLa société américaine Radia conçoit l'avion géant WindRunnerAujourd'hui, 02:53
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Un corps céleste d'un mètre de diamètre s'est écrasé au-dessus de l'océan Indien
Un corps céleste d'un mètre de diamètre s'est écrasé au-dessus de l'océan Indien
L'intelligence artificielle échappe au contrôle humain : les scientifiques tirent la sonnette d'alarme
L'intelligence artificielle échappe au contrôle humain : les scientifiques tirent la sonnette d'alarme