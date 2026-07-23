Un agent cité dans l'affaire Epstein retrouvé mort chez lui

Le financier américain et délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein dont le nom a été cité à plusieurs reprises dans l'affaire liée à Jean-Luc Brunel a été retrouvé mort à son domicile en France. C'est ce qu'a rapporté France 24 .

Il est rapporté que le citoyen suédois de 69 ans Jean-Luc Brunel a été retrouvé sans vie le 20 juillet à son domicile de Colombes, en France. La cause exacte de son décès n'a pas encore été officiellement communiquée. Les autorités judiciaires ont ouvert une enquête sur les circonstances de sa mort.

Dans les documents relatifs à Epstein publiés par le ministère américain de la Justice, le nom de Jean-Luc Brunel apparaît 2 090 fois . Les dossiers d'enquête le désignent comme la personne ayant recruté de jeunes femmes pour Jeffrey Epstein en France.

En mai de cette année, BFMTV dans une interview accordée à la chaîne, Brunel n'a pas caché qu'il connaissait bien Epstein. Il a confirmé avoir présenté certaines jeunes femmes, mais a affirmé que cela s'inscrivait uniquement dans le cadre de son agence de mannequins. Il a par ailleurs assuré ignorer tout de la vie privée ou des activités illégales d'Epstein.

Il convient de noter que des documents judiciaires précédemment publiés mentionnaient également une femme ouzbèke née à Samarcandeet ses échanges avec Epstein. Selon les documents, elle aurait reçu une aide financière et se serait préparée à rencontrer certaines connaissances d'Epstein.

Cinq femmes avaient porté plainte contre Jean-Luc Brunel pour viol et agressions sexuelles. Cependant, il a toujours fermement nié toutes les accusations, affirmant n'avoir jamais commis de tels crimes.

Son avocate, Me Menya Arab-Tigrina déclaré que Brunel avait demandé à plusieurs reprises à être entendu par les enquêteurs. Il n'a toutefois jamais été officiellement interrogé avant son décès.

L'avocate a également souligné qu'il était prématuré de tirer des conclusions sur les causes du décès avant les résultats de l'autopsie. Selon elle, aucun chef d'accusation officiel n'avait été retenu contre son client, qui s'est toujours déclaré innocent.