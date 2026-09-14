L'expansion de l'Univers ralentit-elle : nouveau débat en cosmologie

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L'expansion de l'Univers ralentit-elle : nouveau débat en cosmologie

Des astrophysiciens de l'université Yonsei en Corée du Sud ont relancé l'un des débats scientifiques les plus intenses de la cosmologie moderne avec une nouvelle étude publiée dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Les chercheurs affirment que les articles critiques publiés l'an dernier contre leur hypothèse controversée contiennent des erreurs méthodologiques graves, ce qui pourrait modifier notre compréhension de l'expansion de l'Univers. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, à la fin de l'année dernière, l'équipe sud-coréenne a analysé des supernovas de type Ia, considérées comme des chandelles standards pour mesurer les distances. À l'époque, les scientifiques avaient annoncé qu'après avoir introduit des corrections liées à l'âge des étoiles, l'expansion de l'Univers pourrait être passée d'une accélération à un ralentissement. Si cela est confirmé, l'énergie noire, censée provoquer l'accélération de l'Univers, ne serait pas constante mais évolutive au fil du temps, ce qui remettrait en cause les principes fondamentaux du modèle cosmologique standard Lambda-CDM.

Réponse aux critiques et controverses méthodologiques

En juin de cette année, un groupe international de chercheurs de l'université de Southampton a publié un article en réponse, affirmant que le lien entre l'âge des supernovas et leur luminosité est très faible. Selon eux, la correction proposée par les scientifiques coréens est trop minime pour infirmer le modèle d'expansion accélérée de l'Univers. Cependant, l'équipe de l'université Yonsei a répondu à cette critique en démontrant que les opposants eux-mêmes avaient commis des erreurs.

L'objection principale est que les critiques ont utilisé dans leurs travaux une plage de décalage vers le rouge (redshift) trop large (0,04 < z < 0,42) olingan oʻta yangi yulduzlarni birlashtirib oʻrgangan. Bunday oraliqda asosiy galaktikalarning oʻrtacha yoshi taxminan 3 milliard yilga oʻzgarib ketadi. Tadqiqot rahbari doktor Chul Chxungning taʼkidlashicha, opponentlar koʻrsatib oʻtgan yosh siljishining qiyaligi aynan shu metodologik muammo natijasidir, tegishli qizil siljish oraligʻi cheklanganda esa yoshga bogʻliqlik yana kuchayadi.

Observations futures et test décisif

Le deuxième point de discorde concerne le recalcul de l'âge des galaxies hôtes par rapport à l'âge des progéniteurs des supernovas. Bien que les critiques soutiennent que cette évolution n'est pas significative, les auteurs de la réponse démontrent que cet effet précis rend le graphique de la luminosité en fonction de l'âge nettement plus raide. Lorsque les deux facteurs sont pris en compte, la correction finale pour les calculs cosmologiques reste inchangée.

De plus, les résultats corrigés sur les supernovas concordent avec les données indépendantes des oscillations acoustiques baryoniques obtenues à l'aide de l'instrument DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument). Selon les scientifiques, cela indique une fois de plus la nature évolutive de l'énergie noire.

Les auteurs admettent ouvertement que leurs travaux ne constituent pas une preuve absolue de l'arrêt de l'accélération cosmique. Cependant, cette étude a remis au centre du débat la question de savoir comment les erreurs systématiques dans l'interprétation des supernovas de type Ia affectent les mesures les plus importantes en cosmologie. Dans les mois à venir, la mise en service de l'observatoire Vera Rubin et sa sélection plus large et uniforme de supernovas devraient apporter une clarté totale sur cette question.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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