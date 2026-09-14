Au Pakistan, les gorilles mettent désormais l'ambiance lors des mariages

Au Pakistan, les danseurs en costume de gorille deviennent une nouvelle tendance lors des mariages et autres événements. Des services spécialisés basés à Lahore proposent des danseurs déguisés en gorilles pour divertir les invités lors de mariages, d'anniversaires et de diverses fêtes.

Les danseurs, vêtus de costumes géants entièrement gonflables, entrent en piste pour danser et sauter, entraînant les invités avec eux et apportant une atmosphère festive à l'événement. Les vidéos circulant sur les réseaux sociaux renforcent la popularité de ce spectacle insolite.

Fait intéressant, la tendance des gorilles a également commencé à se populariser lors des cérémonies de mariage en Inde voisine depuis début 2026. Dans certains mariages, les danseurs en costume de gorille deviennent les vedettes de la piste en dansant avec les mariés et les invités.

La tendance ne se limite pas aux mariages, mais commence également à apparaître lors d'autres cérémonies comme les anniversaires et les événements universitaires. La publication pakistanaise Dawn a noté que ces performances s'invitent désormais dans les événements universitaires et diverses célébrations.

Selon vous, est-ce que la présence de danseurs en costume de gorille serait amusante lors des mariages ouzbeks ? Laissez votre avis dans les commentaires.