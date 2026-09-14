Il a vécu 23 ans sans bras : l'opération unique qui a changé la vie de Félix

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Il a vécu 23 ans sans bras : l'opération unique qui a changé la vie de Félix

L'Islandais Félix Gretarsson a perdu ses deux bras le 12 janvier 1998 à la suite d'une électrocution alors qu'il travaillait sur une ligne à haute tension. Il avait alors 26 ans. C'est ce qu'a rapporté The Guardian.

23 ans plus tard, le 13 janvier 2021, à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon, en France, Gretarsson a subi la première greffe mondiale des deux bras et des épaules. L'opération complexe a duré près de 15 heures et a mobilisé environ 50 professionnels de santé, dont 15 chirurgiens.

Après l'opération, Gretarsson a entamé un long processus de rééducation. Au début, des sensations ont commencé à apparaître dans ses nouveaux bras, puis des séances régulières de physiothérapie ont été menées pour restaurer la mobilité.

Au fil du temps, il a appris progressivement à utiliser ses nouveaux bras. Au cours des années suivantes, il a déclaré être capable d'effectuer des tâches quotidiennes, comme conduire une voiture et se brosser les dents, grâce à ses nouveaux membres.

L'opération de Gretarsson est considérée comme l'une des avancées médicales majeures de l'histoire de la transplantation. Il est le premier patient au monde à avoir bénéficié d'une double greffe des bras et des épaules.

Félix GretarssonHôpital Édouard HerriotLyonTransplantationMédecine
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