Une langue de plusieurs tonnes : faits fascinants sur la baleine bleue

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Une langue de plusieurs tonnes : faits fascinants sur la baleine bleue

Imaginez : la langue de la baleine bleue, l'un des plus grands animaux au monde, peut peser plusieurs tonnes. Ce chiffre seul montre à quel point les limites de la grandeur dans la nature sont stupéfiantes.

En raison de la taille immense du corps de la baleine bleue, certains de ses organes atteignent des dimensions incroyables. Même sa langue peut être proportionnellement gigantesque.

Le poids d'une seule langue peut atteindre plusieurs tonnes selon certaines sources. La baleine bleue se nourrit principalement de petits krills. En mangeant, elle absorbe une grande quantité d'eau et de nourriture.

Ensuite, elle expulse l'eau à l'aide de ses fanons tout en retenant le krill. Ainsi, ce corps immense tire son énergie de minuscules créatures.

Baleine BleueKrillMasseVie NaturelleOcéan
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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