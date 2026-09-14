Naufrage d'un navire avec 243 personnes en Indonésie : 140 personnes portées disparues

En Indonésie, Le navire à passagers Virgo Transport 8, transportant 243 personnes, a fait naufrage dans la mer de Java. Le navire a rencontré des conditions météorologiques défavorables alors qu'il naviguait de Surabaya vers Banjarmasin le 13 septembre, et tout contact a été perdu vers 02h00, heure locale. C'est ce qu'a rapporté Antara.

Les premières informations indiquaient que les sauveteurs avaient évacué 103 personnes, dont une était décédée. Selon les dernières données, le nombre de décès parmi les personnes évacuées s'élève à 6, et 140 personnes sont toujours portées disparues.

Le navire Virgo Transport 8 a quitté Surabaya le 12 septembre et devait se rendre à Banjarmasin, dans la province de Kalimantan du Sud. Le navire transportait 30 membres d'équipage, 27 employés, 60 passagers ainsi que 126 chauffeurs et leurs assistants. Le navire transportait également 89 véhicules.

Avant l'incident, le capitaine a signalé que le navire s'était incliné en raison de la détérioration des conditions météorologiques. Après cela, le contact a été rompu et le service de recherche et de sauvetage indonésien a lancé une opération à grande échelle. Des navires et un hélicoptère ont été mobilisés pour les secours.

La cause exacte du naufrage n'a pas encore été officiellement annoncée. L'opération de recherche et de sauvetage se poursuit.