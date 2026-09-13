Hansi Flick a révélé qui tire les penaltys au FC Barcelone

Lors de la dernière journée du championnat d'Espagne, le FC Barcelone a battu Levante à l'extérieur au terme d'un match riche en buts. Au stade Estadi Ciutat de València, les Catalans se sont imposés 4-2. Selon Goal.com, l'un des moments les plus discutés de la rencontre a concerné le choix du tireur de penalty. C'est ce que rapporte Goal.com .

Alors que Xavi Espart avait ouvert le score dès la 5e minute, Lamine Yamal a rapidement creusé l'écart. En début de seconde période, alors qu'un penalty était accordé aux visiteurs, tout le monde s'attendait à voir le vétéran Raphinha s'en charger. Cependant, le jeune prodige Lamine Yamal a pris le ballon et a transformé la tentative, inscrivant le troisième but de son équipe. Cette décision inattendue a été au cœur des questions des journalistes lors de la conférence de presse d'après-match.

Le résultat historique de Lamine Yamal

En réussissant ce penalty, Lamine Yamal a égalé une performance historique de Lionel Messi au XXIe siècle. Il est devenu le deuxième joueur du FC Barcelone à marquer lors de trois matchs consécutifs et à atteindre de telles statistiques lors des cinq premières journées de la Liga . Seul Lionel Messi avait réussi cet exploit lors de la saison 2012/13. Yamal compte désormais 6 buts en championnat.

Grâce à ce résultat, l'attaquant talentueux rejoint Raphinha, Kylian Mbappé et Sergio Camello au classement des buteurs. Le club catalan a réussi à marquer 20 buts lors de ses cinq premiers matchs de la saison.

Les explications de Hansi Flick et la décision du staff technique

Lors de la conférence de presse, l'entraîneur Hansi Flick a clarifié la manière dont sont désignés les tireurs de penaltys dans l'équipe. Le technicien allemand a souligné que cette décision ne lui appartenait pas exclusivement., a déclaré l'entraîneur.

Ces propos témoignent de la grande confiance entre le staff technique et les joueurs. Malgré la résistance acharnée de l'adversaire, Karim Adeyemi a scellé la victoire dans les arrêts de jeu. Le FC Barcelone totalise 15 points et reste leader incontesté de la Liga.