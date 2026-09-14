La montre connectée Honor Watch 6 Pro détecte les arrêts cardiaques

Honor prépare le lancement de sa nouvelle montre connectée phare, la Honor Watch 6 Pro. Selon ixbt.com, cet événement prévu pour le 28 septembre de cette année devrait marquer un tournant sur le marché des objets connectés, car le nouvel appareil introduira des capacités inédites en matière de suivi de la santé. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'une des caractéristiques les plus importantes et remarquables de la nouvelle Honor Watch 6 Pro est son système de détection des signes d'arrêt cardiaque. Cette fonction est capable de repérer une situation dangereuse en temps réel et d'envoyer automatiquement des signaux SOS d'urgence, ce qui est crucial pour sauver des vies dans des situations critiques.

Technologies avancées de suivi de la santé

Le fabricant souligne que cette fonction est intégrée pour la première fois dans cette gamme d'appareils de la marque Honor. Cependant, l'entreprise n'a pas encore divulgué de détails sur le principe de fonctionnement du système, sa certification médicale ou la géographie de sa commercialisation.

Le gadget sera également équipé d'un système de surveillance non invasive de la pression artérielle de deuxième génération, utilisant la technologie spéciale Smart Eye Sensing System. Honor promet aux utilisateurs un processus de contrôle de la tension artérielle plus pratique et quasi continu.

Capacités d'affichage et fonctionnalités supplémentaires

L'apparence et les capacités visuelles de l'appareil n'ont pas été négligées. La Honor Watch 6 Pro est dotée d'un écran True Color OLED avec une luminosité de pointe atteignant 5500 nits, permettant une lecture facile même en plein soleil. Plusieurs options de boîtier seront proposées, notamment en céramique et en acier, avec divers coloris.

De plus, la montre bénéficie d'une fonction nommée CGM Blood Sugar Control Assistant. Il s'agit d'un assistant aidant à surveiller le taux de glucose en se connectant aux systèmes de surveillance continue de la glycémie. Toutefois, selon les informations actuelles, la montre ne mesure pas le sucre sanguin de manière autonome et non invasive, elle ne doit donc pas être considérée comme un glucomètre intégré.

Toutes les spécifications techniques et fonctionnalités de la Honor Watch 6 Pro seront dévoilées lors de la présentation du 28 septembre. Il est déjà clair que cette montre connectée permettra un suivi quasi complet des indicateurs vitaux grâce à des méthodes non invasives.