La « méduse immortelle » existe-t-elle vraiment ? Les scientifiques ont percé le secret de cette créature fascinante

·6·Monde
La « méduse immortelle » existe-t-elle vraiment ? Les scientifiques ont percé le secret de cette créature fascinante

Il existe dans la nature une créature unique capable de renverser le processus de vieillissement. Son nom est Turritopsis dohrnii. En raison de cette capacité extraordinaire, elle est connue dans la littérature scientifique et les médias sous le nom de « méduse immortelle ».

Une fois adulte, cette méduse peut inverser son cycle de développement lorsqu'elle est confrontée à un stress intense, comme une blessure, des conditions défavorables ou le vieillissement. En d'autres termes, elle revient de l'état de méduse adulte à un stade de développement plus jeune appelé polype.

Au cours de ce processus, son corps passe d'abord par un stade intermédiaire ressemblant à un kyste. Par la suite, les cellules et les tissus se réorganisent pour former un polype. Les scientifiques ont découvert que la transdifférenciation, où les cellules se spécialisent à nouveau d'un type à un autre, joue un rôle crucial.

Le plus fascinant est que ce processus ne se limite pas à une seule fois. Des études ont montré que Turritopsis dohrnii peut répéter son cycle de vie à plusieurs reprises. C'est pourquoi elle est un organisme d'intérêt pour les chercheurs étudiant le vieillissement, la régénération et la reprogrammation cellulaire.

Deux méduses au corps transparent et aux tentacules fins sont représentées sur un fond noir.

Cependant, « méduse immortelle » ne signifie pas qu'elle ne meurt jamais. Bien qu'elle ait la capacité de redémarrer biologiquement son cycle de vie, elle peut mourir en raison d'influences extérieures, comme les prédateurs ou d'autres dangers.

Ainsi, Turritopsis dohrnii existe bel et bien et sa capacité à « inverser » son cycle de vie est scientifiquement prouvée. Toutefois, le terme « immortelle » ne désigne pas une vie éternelle au sens absolu, mais sa capacité unique à redémarrer son cycle de vieillissement et de développement.

Turritopsis dohrniiMéduse ImmortelleTransdifférenciationBiologieScience
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Une langue de plusieurs tonnes : faits fascinants sur la baleine bleueUne langue de plusieurs tonnes : faits fascinants sur la baleine bleueHier, 23:39L'Everest devient une décharge : le triste spectacle du plus haut sommet du mondeL'Everest devient une décharge : le triste spectacle du plus haut sommet du mondeHier, 23:32Pigeon transporteur de drogue : la police thaïlandaise intercepte un « coursier » inhabituelPigeon transporteur de drogue : la police thaïlandaise intercepte un « coursier » inhabituelHier, 23:08Le Royaume-Uni va-t-il se fragmenter ? L'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord veulent faire sécessionLe Royaume-Uni va-t-il se fragmenter ? L'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord veulent faire sécessionHier, 22:14Une Américaine achète pour 700 000 dollars de faux bijouxUne Américaine achète pour 700 000 dollars de faux bijouxHier, 20:41Le monde se divise en nouveaux blocs militaires : La confrontation entre Israël et la Turquie atteint son paroxysmeLe monde se divise en nouveaux blocs militaires : La confrontation entre Israël et la Turquie atteint son paroxysmeHier, 18:50
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars