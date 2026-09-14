La « méduse immortelle » existe-t-elle vraiment ? Les scientifiques ont percé le secret de cette créature fascinante

Il existe dans la nature une créature unique capable de renverser le processus de vieillissement. Son nom est Turritopsis dohrnii. En raison de cette capacité extraordinaire, elle est connue dans la littérature scientifique et les médias sous le nom de « méduse immortelle ».

Une fois adulte, cette méduse peut inverser son cycle de développement lorsqu'elle est confrontée à un stress intense, comme une blessure, des conditions défavorables ou le vieillissement. En d'autres termes, elle revient de l'état de méduse adulte à un stade de développement plus jeune appelé polype.

Au cours de ce processus, son corps passe d'abord par un stade intermédiaire ressemblant à un kyste. Par la suite, les cellules et les tissus se réorganisent pour former un polype. Les scientifiques ont découvert que la transdifférenciation, où les cellules se spécialisent à nouveau d'un type à un autre, joue un rôle crucial.

Le plus fascinant est que ce processus ne se limite pas à une seule fois. Des études ont montré que Turritopsis dohrnii peut répéter son cycle de vie à plusieurs reprises. C'est pourquoi elle est un organisme d'intérêt pour les chercheurs étudiant le vieillissement, la régénération et la reprogrammation cellulaire.

Cependant, « méduse immortelle » ne signifie pas qu'elle ne meurt jamais. Bien qu'elle ait la capacité de redémarrer biologiquement son cycle de vie, elle peut mourir en raison d'influences extérieures, comme les prédateurs ou d'autres dangers.

Ainsi, Turritopsis dohrnii existe bel et bien et sa capacité à « inverser » son cycle de vie est scientifiquement prouvée. Toutefois, le terme « immortelle » ne désigne pas une vie éternelle au sens absolu, mais sa capacité unique à redémarrer son cycle de vieillissement et de développement.