Une erreur d'arbitrage reconnue sur le but du derby de Manchester

Le Professional Game Match Officials Board (PGMOL) a publié une déclaration officielle concernant le but controversé marqué lors du derby de Manchester. Selon Goal.com, le but victorieux inscrit par Erling Haaland lors de la rencontre entre Manchester City et Manchester United a été reconnu comme une erreur d'arbitrage, une décision qui a suscité de vifs débats au sein de la communauté du football. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

À la 60e minute du match disputé à Old Trafford, Erling Haaland a trouvé le chemin des filets, offrant la victoire à son équipe. Bien que les arbitres sur le terrain aient initialement signalé une position de hors-jeu, le système VAR a réexaminé la situation et a validé le but de manière informelle. Cependant, le corps arbitral a admis plus tard, après analyse des images vidéo, qu'une erreur grave avait été commise.

La décision incompréhensible du VAR

Dans sa déclaration officielle, la commission d'arbitrage explique que la situation a été jugée comme un hors-jeu subjectif car le milieu de terrain de Manchester City, Enzo Fernández, n'a pas touché le ballon lors de l'action. Néanmoins, les arbitres du VAR n'ont pas suffisamment évalué l'influence du joueur sur le jeu adverse et auraient dû recommander à l'arbitre central de consulter l'écran en bord de terrain.

Cet incident a soulevé une fois de plus des questions sérieuses sur la fiabilité des technologies modernes et du système VAR dans le football. Les responsables ont reconnu l'erreur, précisant qu'ils ont contacté les représentants de Manchester United et qu'une analyse complète de la situation sera effectuée.

La frustration légitime des locaux

Après le coup de sifflet final, l'entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, n'a pas caché sa colère face à la décision des arbitres. Il a qualifié d'incompréhensible le fait que de telles erreurs flagrantes puissent se produire alors que des technologies modernes sont disponibles.

Évoquant la possibilité d'excuses de la part du chef des arbitres Howard Webb et de son équipe, Michael Carrick a ironiquement déclaré qu'il attendait ces excuses. Bien que les arbitres aient expliqué à l'entraîneur que le joueur n'avait pas interféré avec le jeu, il a souligné qu'il ne comprenait absolument pas cette logique.