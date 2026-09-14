Un concours de danse entre robots humanoïdes a eu lieu à Pékin (vidéo)

·5·Technologie
Un concours de danse entre robots humanoïdes a eu lieu à Pékin (vidéo)

Dans la capitale chinoise, Pékin, des compétitions de danse entre robots ont été organisées dans le cadre des IIe Jeux mondiaux des robots humanoïdes. Les robots humanoïdes y ont démontré leurs capacités d'équilibre et de mouvement en exécutant des chorégraphies dans divers styles de danse.

Le programme de la compétition comprenait des disciplines telles que la danse de rue, le cheerleading et la danse sportive. Dans la catégorie danse sportive, des équipes composées de deux robots humanoïdes se sont affrontées en interprétant des valses ou des sambas.

Les IIe Jeux mondiaux des robots humanoïdes se sont déroulés du 22 au 26 août à l'Arène nationale de patinage de vitesse de Pékin. La compétition a rassemblé 666 équipes et 2 056 robots venus de 16 pays.

Jeux Mondiaux Des Robots HumanoïdesPékinConcours De Danse RobotiqueRobotiqueTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Les principales caractéristiques techniques du flagship Vivo X500 ont été révéléesLes principales caractéristiques techniques du flagship Vivo X500 ont été révéléesHier, 21:59La NASA introduit un nouveau statut pour les astronautesLa NASA introduit un nouveau statut pour les astronautesHier, 21:26La sonde spatiale Hayabusa2 a mesuré la distance jusqu'à un astéroïde par laserLa sonde spatiale Hayabusa2 a mesuré la distance jusqu'à un astéroïde par laserHier, 19:24De nouveaux changements attendus dans le design du flagship Xiaomi 18 ProDe nouveaux changements attendus dans le design du flagship Xiaomi 18 ProHier, 18:55Le flagship iQOO 16 recevra un écran Samsung de nouvelle génération et une batterie massiveLe flagship iQOO 16 recevra un écran Samsung de nouvelle génération et une batterie massiveHier, 17:53HP présente l'OmniBook 3 17, un ordinateur portable grand format et abordableHP présente l'OmniBook 3 17, un ordinateur portable grand format et abordableHier, 17:23
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Un corps céleste d'un mètre de diamètre s'est écrasé au-dessus de l'océan Indien
Un corps céleste d'un mètre de diamètre s'est écrasé au-dessus de l'océan Indien
L'intelligence artificielle échappe au contrôle humain : les scientifiques tirent la sonnette d'alarme
L'intelligence artificielle échappe au contrôle humain : les scientifiques tirent la sonnette d'alarme