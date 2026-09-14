Un concours de danse entre robots humanoïdes a eu lieu à Pékin (vidéo)

Dans la capitale chinoise, Pékin, des compétitions de danse entre robots ont été organisées dans le cadre des IIe Jeux mondiaux des robots humanoïdes. Les robots humanoïdes y ont démontré leurs capacités d'équilibre et de mouvement en exécutant des chorégraphies dans divers styles de danse.

Le programme de la compétition comprenait des disciplines telles que la danse de rue, le cheerleading et la danse sportive. Dans la catégorie danse sportive, des équipes composées de deux robots humanoïdes se sont affrontées en interprétant des valses ou des sambas.

Les IIe Jeux mondiaux des robots humanoïdes se sont déroulés du 22 au 26 août à l'Arène nationale de patinage de vitesse de Pékin. La compétition a rassemblé 666 équipes et 2 056 robots venus de 16 pays.