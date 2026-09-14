Enzo Maresca réagit à la victoire dans le derby et au but d'Erling Haaland

Malgré une infériorité numérique, Manchester City a décroché une victoire spectaculaire contre Manchester United lors d'un derby disputé. Selon Goal.com, après cette rencontre intense, l'entraîneur Enzo Maresca a salué la détermination et l'esprit d'équipe de ses joueurs. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le match à Old Trafford a débuté de manière très tendue pour les deux équipes. Après l'expulsion de Phil Foden en première mi-temps, Manchester City a dû faire face à de sérieuses difficultés et a été contraint de modifier complètement son plan de jeu.

Carton rouge et tournant du match

La situation controversée ayant mené à l'expulsion de Phil Foden a influencé le cours du match. Par la suite, l'équipe dirigée par Enzo Maresca a adopté une posture défensive, ne laissant aucun espace à l'adversaire.

Dans une interview accordée à l'émission Match of the Day de la BBC, Maresca est revenu sur la décision de l'arbitre : « Le carton rouge était justifié, mais dans cette situation, le joueur de Manchester United Bruno Fernandes aurait dû recevoir la même sanction, il ne s'agissait pas seulement de nous », a souligné l'entraîneur.

Controverses autour du but d'Erling Haaland

Le but décisif qui a scellé le sort de la rencontre a suscité de vifs débats parmi les fans et la communauté du football. Les supporters de Manchester United ont réclamé un hors-jeu sur l'action d'Erling Haaland, mais après une longue vérification par la VAR, le but a été validé.

L'entraîneur a exprimé sa position ferme sur cette situation, affirmant qu'il n'y avait aucune infraction : « À mon avis, tout était régulier dans cette action, le but a été marqué en position tout à fait valable », a déclaré Maresca en commentant la situation litigieuse.

En maintenant une pression constante jusqu'à la fin du match et en empêchant les contre-attaques adverses, Manchester City a décroché trois points cruciaux. Après la victoire, le technicien, incapable de cacher ses émotions sur la ligne de touche, a ajouté qu'il s'agissait d'un derby unique et que cette victoire serait très précieuse pour l'équipe.