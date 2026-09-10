Le corps de sa mère retrouvé dans un congélateur : un Russe soupçonné de meurtre

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Le corps de sa mère retrouvé dans un congélateur : un Russe soupçonné de meurtre

À Saint-Pétersbourg, un homme de 42 ans a avoué avoir tué sa mère de 64 ans. Selon les premières informations, le meurtre aurait été motivé par des pertes d'argent liées à des paris sportifs. C'est ce qu'a rapporté Zakon.kz a rapporté.

Selon la chaîne de télévision 78, l'homme s'est approché spontanément d'agents de la Rosgvardia dans la rue le soir du 9 septembre pour avouer son crime. Les forces de l'ordre, accompagnées d'enquêteurs, se sont rendues à son appartement sur la perspective Leninski. Le corps de la femme a été découvert dans un congélateur séparé. D'après l'enquête, le meurtre a été commis le 22 août.

Il est précisé que l'homme souffrait d'une addiction aux jeux d'argent. Il aurait attaqué sa mère alors qu'elle comptait de l'argent, craignant qu'elle ne découvre le manque de fonds. Il s'est alors saisi d'un couteau et a porté au moins cinq coups à sa mère.

Par la suite, l'homme a transporté le corps de la victime dans un congélateur séparé situé dans la pièce voisine.

Le suspect a été arrêté. Selon la police, il est suivi dans un dispensaire psychoneurologique. Il a également été révélé que l'homme avait déjà été condamné pour meurtre et vol par le passé.

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