Les mammouths peuvent-ils revenir ? Des scientifiques lancent un projet inattendu

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Les mammouths peuvent-ils revenir ? Des scientifiques lancent un projet inattendu

Le géant légendaire de l'ère glaciaire, le mammouth laineux, pourrait-il réapparaître à l'avenir ?

La société américaine Colossal Biosciences étudie l'ADN des anciens mammouths et travaille à combiner leurs caractéristiques essentielles avec le génome des éléphants modernes. L'objectif principal est de créer un animal résistant au froid, doté d'une fourrure épaisse et de traits semblables à ceux du mammouth. créer.

Pour ce faire, les scientifiques utilisent des technologies d'édition génétique, notamment la méthode CRISPR. Les caractéristiques les plus importantes du mammouth, telles que l'adaptation au climat froid, la fourrure et les gènes liés à la couche de graisse corporelle, sont en cours d'étude.

Cependant, les experts sont encore confrontés à des tâches très complexes. Par conséquent, il est trop tôt pour affirmer avec certitude qu'un véritable mammouth apparaîtra en 2027.

Reconstitution génétique d'un mammouth dans un laboratoire de haute technologie.

L'objectif actuel de l'entreprise est de voir naître le premier animal de type mammouth d'ici fin 2028. Mais ces plans pourraient changer en fonction des résultats des tests scientifiques.

Ainsi, les géants de l'ère glaciaire ne sont pas encore de retour. Mais si les expériences dans le domaine de la génétique aboutissent, l'humanité pourrait revoir un animal semblable au mammouth à l'avenir.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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