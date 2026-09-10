Framework réduit le prix de ses ordinateurs portables modulaires

Connue pour ses appareils modulaires et faciles à réparer, la société Framework a réussi à réduire le prix de ses produits malgré les difficultés actuelles du marché. Cette décision est une surprise totale à une époque où le prix des puces mémoire augmente sur le marché mondial de la technologie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, l'entreprise avait ouvertement averti les clients dès les premiers jours de la hausse des prix de la mémoire que le coût des ordinateurs portables pourrait augmenter. Cependant, la situation a changé cette fois-ci et le fabricant a publié une annonce totalement opposée sur son site officiel.

Mémoire moins chère trouvée

Selon les représentants de Framework, la principale raison de la baisse des prix est la découverte d'une source de mémoire plus abordable. En particulier, les spécialistes de l'entreprise ont pu acheter des modules de mémoire LPCAMM2 à un prix inférieur à celui d'avant.

Cette approche va à l'encontre des tendances actuelles du marché et offre un soulagement financier aux consommateurs. Fidèle à sa politique de transparence, l'entreprise communique chaque changement de manière claire à son public.

Prix futurs et limitations

Les experts soulignent que le stock de mémoire moins chère est limité. Par conséquent, il est fort probable que les prix réduits ne soient pas maintenus sur le long terme et ne soient valables que pour une période déterminée.

Néanmoins, la possibilité de trouver des conditions favorables similaires ou des composants alternatifs moins chers à l'avenir n'est pas totalement exclue. Cela donne aux acheteurs l'espoir d'acquérir des équipements à des prix abordables à l'avenir.