Un Pakistanais gagne une loterie de 1,5 milliard de roupies à Abou Dabi

Un citoyen pakistanais, Shaukat Aftab, âgé de 64 ans,, a remporté le gros lot lors d'un tirage de loterie organisé à Abou Dabi. Sa chance a tourné en sa faveur, 15 millions de dirhams, soit environ 1,5 milliard de roupies en guise de premier prix.

Les organisateurs de la loterie ont appelé Aftab par téléphone alors qu'il se trouvait au Pakistan pour lui annoncer sa victoire. Cependant, l'homme de 64 ans n'a pas cru à la nouvelle au début, soupçonnant qu'il s'agissait d'une arnaque.

Par la suite, les organisateurs lui ont demandé de vérifier le numéro de son billet de loterie sur le site officiel. Après avoir vérifié les informations par lui-même, Aftab a réalisé qu'il était bel et bien le gagnant du gros lot.

Selon les organisateurs, Aftab a acheté régulièrement des billets de loterie pendant 15 ans. Après tant d'années de persévérance, il a enfin décroché le gros lot lors d'un tirage chanceux.

D'autres participants ont également été récompensés lors de ce tirage. Quatre citoyens indiens et un représentant du Bangladesh ont également remporté un prix en espèces de 100 000 dirhams chacun.

Ainsi, la chance de Shaukat Aftab après 15 ans de participation à la loterie a fait de lui le détenteur d'une grosse somme. Bien que le gagnant ait d'abord pensé à une fraude, il a découvert sa véritable chance après une vérification sur le site officiel.