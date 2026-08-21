L’Indien dont le visage est couvert à plus de 95 % de poils, détenteur d’un record

Indien Lalit Patidar attire l’attention de nombreuses personnes par son apparence. Les poils de son visage sont extrêmement denses et couvrent plus de 95 % de la surface de son visage.

Selon les informations disponibles, la densité des poils sur le visage de Lalit Patidar atteint jusqu’à 201,72 poils par centimètre carré. C’est précisément cette particularité inhabituelle qui lui a permis d’entrer dans le cercle des détenteurs de records mondiaux.

Bien que l’apparence de Lalit diffère radicalement de celle des autres personnes, il est devenu célèbre grâce à cette particularité et est reconnu comme l’un des individus les plus atypiques au monde.

Sa photo et les informations sur sa vie ont également suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux, étonnant de nombreuses personnes.

Le record de Lalit Patidar montre une fois de plus à quel point les particularités inhabituelles du corps humain peuvent être variées. La densité exceptionnellement élevée des poils de son visage est considérée comme l’une des statistiques les plus étonnantes du monde des records.

Selon vous, lequel de ces records humains inhabituels est le plus étonnant ?