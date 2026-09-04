Le destin d'un gecko à deux têtes a surpris tout le monde

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Le destin d'un gecko à deux têtes a surpris tout le monde

Le gecko à deux têtes qui a conquis le cœur de nombreuses personnes à travers le monde Simon et Garfunkel a été euthanasié après avoir refusé de manger et perdu du poids.

Ce reptile a vécu près de deux mois. Le fait que ses deux têtes puissent manger indépendamment avait surpris tout le monde.

Cependant, les éleveurs de Rockstar Geckos ont signalé qu'il était devenu léthargique ces derniers jours, qu'il avait cessé de s'alimenter et qu'il avait perdu du poids. Après cela, les soigneurs ont pris la décision difficile de l'euthanasier.

Comment les geckos naissent-ils ?

Simon et Garfunkel sont sortis de l'œuf de manière inattendue le 29 juin dans un centre d'élevage situé dans le nord-est de la Pennsylvanie. Rien d'inhabituel n'avait été remarqué dans l'œuf, mais un gecko à deux têtes en est sorti.

Les soigneurs doutaient initialement de sa survie à long terme, car les animaux nés avec cette condition souffrent souvent de graves problèmes de santé.

Malgré cela, le gecko s'est bien développé. Un jour après l'éclosion, il a réussi à muer sans aide. Il a été placé dans un habitat spécialement aménagé pour faciliter son accès à la nourriture.

À l'âge de quatre semaines, il pesait seulement 1,8 gramme Les deux têtes mangeaient indépendamment et aucune ne dominait l'autre. La structure de son corps ne lui permettait pas de se mordre lui-même.

Simon et Garfunkel souffraient de dicéphalie — une anomalie de développement très rare qui fait naître un animal avec deux têtes. Une étude scientifique de 2010 notait que seuls quatre cas de ce type avaient été documentés chez les lézards jusqu'alors.

En général, les geckos à crête en bonne santé vivent 15 à 20 ans en captivité. Cependant, aucune durée de vie précise n'est établie pour les geckos à deux têtes.

Les fans qui suivaient le destin de Simon et Garfunkel ont été très affectés par la nouvelle de leur mort. Beaucoup ont exprimé leur tristesse et leur gratitude envers les soigneurs, espérant voir les geckos atteindre l'âge adulte.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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