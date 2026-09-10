Un complot international sans précédent, capable de faire exploser les relations diplomatiques entre la Russie et le Royaume-Uni et d'entraîner Londres dans une guerre directe, a été déjoué. Le Service fédéral de sécurité de Russie (FSB) a arrêté à Moscou un ancien employé de 45 ans d'une organisation chargée de la sécurité de l'ambassade britannique. Selon l'enquête, cet individu était recruté par le Service de sécurité d'Ukraine (SBU) et collectait des informations confidentielles sur les adresses personnelles, les véhicules, les emplois du temps des réunions de l'ambassadeur britannique Nigel Casey et d'autres diplomates étrangers, ainsi que sur le système de sécurité de l'ambassade. Selon la déclaration des services spéciaux russes, Kiev prévoyait, sur la base de ces informations, de perpétrer un attentat terroriste contre l'ambassadeur britannique en plein centre de Moscou et d'en rejeter la responsabilité sur le Kremlin.

Alors, quel blogueur ukrainien célèbre a dirigé ces opérations de surveillance, de quelle accusation le Moscovite arrêté fait-il l'objet, et quel avertissement ironique le FSB a-t-il envoyé aux célèbres services de renseignement britanniques du MI6 ? À la fin de l'article, nous vous présenterons tous les détails sur les véritables objectifs de cette provocation militaire mondiale.

Filature de l'ambassadeur et la piste de l'« Apôtre Dmitri »

Selon les documents officiels publiés par le FSB et les dossiers d'enquête, les détails de l'affaire ont été révélés comme suit :

Un infiltré : Le citoyen moscovite de 45 ans arrêté travaillait auparavant pour une organisation chargée de la sécurité de l'ambassade britannique à Moscou et connaissait bien les protocoles de sécurité interne de la mission diplomatique ;

Recrutement par le SBU : Il s'est avéré qu'il a été attiré par les services spéciaux ukrainiens pour collaborer et transmettait toutes les informations concernant les diplomates britanniques à Kiev ;

La mission du blogueur ukrainien : La surveillance minutieuse des adresses résidentielles des diplomates, des plaques d'immatriculation de leurs véhicules, de leurs itinéraires quotidiens et de leurs réunions a été effectuée sous la direction directe du blogueur ukrainien Dmitri Karpenko, connu sur Internet sous le nom d'« Apôtre Dmitri » ;

Accusation de trahison : Une affaire pénale a été ouverte contre le suspect en vertu de l'article 275 du Code pénal de la Fédération de Russie (Haute trahison) et il a été placé en détention.

Le plan de Kiev : assassiner l'ambassadeur et entraîner Londres dans une guerre directe

Les représentants des services spéciaux russes notent que les renseignements collectés ne servaient pas à une simple curiosité, mais à un plan sanglant terrifiant :

Attentat contre l'ambassadeur Nigel Casey : Les auteurs du plan à Kiev visaient à perpétrer un attentat terroriste à Moscou contre l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Grande-Bretagne en Russie, Nigel Casey, et le personnel du corps diplomatique ;

L'objectif d'accuser la Russie : Une fois l'attentat perpétré, il était prévu de le présenter au monde comme un crime organisé par le gouvernement et les services spéciaux russes ;

Armes et sanctions : Les dirigeants ukrainiens prévoyaient ainsi d'entraîner le Royaume-Uni dans un conflit armé direct avec la Russie, de provoquer la colère publique pour obtenir la livraison de nouveaux types d'armes lourdes et l'imposition de sanctions sans précédent contre la Russie.

Déclaration du FSB : « Nous espérons que le MI6 n'est pas impliqué »

Dans un message vidéo publié par les organes de sécurité russes, une allusion particulière a été faite aux services spéciaux britanniques :

« Bien que les organes de sécurité de l'État russe aient rencontré à plusieurs reprises divers “gambits” britanniques où ils sacrifient leurs propres citoyens pour des objectifs politiques, nous espérons que cette fois, le renseignement britannique n'était pas au courant de cette provocation préparée par l'Ukraine contre les diplomates britanniques à Moscou. Sinon, l'affaire prendrait une tournure extrêmement grave et dangereuse », a déclaré un officier opérationnel du FSB dans la vidéo.

Une nouvelle frontière dangereuse sur le front diplomatique

Ce réseau d'espionnage découvert autour de l'ambassade britannique à Moscou montre à quel point la sécurité des missions diplomatiques s'affaiblit. Le projet de cibler l'ambassadeur d'un pays étranger dans sa propre capitale par des forces agissant comme tierce partie pour entraîner de grandes puissances dans une guerre directe témoigne de la disparition totale des frontières de la sécurité mondiale. Si cet attentat avait eu lieu, la confrontation entre Londres et Moscou, à la limite du risque nucléaire, aurait atteint un point tragique irréversible. La déclaration ouverte du FSB forcera désormais les autorités britanniques à prendre plus au sérieux la sécurité de leurs ambassadeurs et les actions de leurs alliés.

Selon vous, quelle est la probabilité réelle d'entraîner d'autres pays dans une grande guerre en assassinant des diplomates étrangers, ou s'agit-il d'une nouvelle guerre d'information géopolitique des services spéciaux ? Comment cet événement affectera-t-il les relations complexes entre la Russie et le Royaume-Uni ? Laissez vos réflexions dans les commentaires et partagez cette analyse de l'affaire devenue un polar international avec vos proches et les passionnés de politique !