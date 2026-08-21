« Je t’ai acheté un hot-dog, quand même ! » : l’éducation de Messi envers son fils fait débat sur les réseaux sociaux

·25·Monde
« Je t’ai acheté un hot-dog, quand même ! » : l’éducation de Messi envers son fils fait débat sur les réseaux sociaux

Une simple conversation entre Lionel Messi, l’un des footballeurs les plus célèbres au monde, et son fils Mateo, âgé de 11 ans, a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux. L’attitude de Messi concernant l’argent et les envies de son enfant a particulièrement retenu l’attention.

Selon certaines informations, Mateo aurait demandé à son père de lui acheter autre chose. Messi lui aurait alors répondu sur le ton de la plaisanterie :

« Je t’ai acheté un hot-dog, quand même, alors contente-toi de ça. Je n’ai plus d’argent ! » Cette remarque de Messi montrerait qu’il essaie de se comporter simplement avec ses enfants au quotidien. Bien qu’il soit l’un des sportifs les mieux payés au monde, il a fait comprendre avec humour qu’il n’était pas obligé de satisfaire immédiatement tous les désirs de ses enfants.

Les internautes réagissent de différentes manières à la conversation entre Messi et Mateo. Certains saluent le fait que le footballeur n’habitue pas ses enfants au luxe, tandis que d’autres considèrent simplement la scène comme une plaisanterie entre un père et son fils.

Selon vous, comment les parents célèbres et fortunés devraient-ils élever leurs enfants ? Donnez votre avis dans les commentaires.

Lionel MessiMateo
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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