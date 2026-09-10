Des ingénieurs de Geksogen rechargent une montre connectée grâce à des hamsters

Dans le monde de la technologie moderne, nous sommes souvent témoins d'expériences étranges et inhabituelles. Selon ixbt.com, un groupe de passionnés a décidé de comparer la puissance des gadgets mobiles avec la force physique d'êtres vivants. Dans le cadre de l'expérience, ils ont assemblé un « générateur vivant » composé de cinq hamsters et l'ont connecté à une montre connectée Honor Watch 6. L'objectif principal de cette expérience insolite était de démontrer la capacité de charge inversée des smartphones modernes, non seulement via des chiffres, mais aussi de manière visuelle en utilisant un équivalent en « puissance animale ». C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Pour réaliser l'expérience, cinq roues de course de 30 cm de diamètre ont été assemblées. Chaque roue était reliée par une courroie à un motoréducteur fonctionnant comme un générateur. Les ingénieurs ont expliqué que le système était équipé de diodes de redressement pour diriger le courant et d'un supercondensateur pour lisser les oscillations. Ensuite, un convertisseur DC-DC a stabilisé la tension à 5 V pour charger la montre via un port USB.

Processus expérimental et défis techniques

Le coordinateur du projet, l'ingénieur Dmitriy Sulatskov, a souligné que les hamsters ne se déplacent pas de manière uniforme : ils accélèrent, ralentissent ou s'arrêtent complètement. Comme les cinq roues tournaient indépendamment, la tension d'entrée variait constamment. Néanmoins, les ingénieurs ont réussi à stabiliser le courant et à accumuler de l'énergie électrique.

L'expérience a duré 10 minutes. Résultat : une montre connectée à la fonction de charge inversée filaire d'un smartphone Honor Turbo, utilisé comme objet de comparaison, a atteint 15 % de charge. Parallèlement, la montre connectée au générateur actionné par les hamsters n'a affiché qu'une charge de 1 %.

Résultats et conclusions

Sur la base des chiffres obtenus, il s'avère que les cinq hamsters ont chargé la montre beaucoup plus lentement qu'un smartphone. Les auteurs de l'expérience ont noté qu'un hamster moyen travaille environ 75 fois plus lentement qu'un smartphone. Ils ont également estimé la puissance moyenne d'un rongeur à environ 0,02 W.

Il est naturel que la sécurité des êtres vivants préoccupe beaucoup de monde. Selon les informations, aucun animal n'a été blessé pendant l'expérience et les hamsters ont effectué tous les mouvements de leur plein gré. Cette expérience amusante a démontré une fois de plus la créativité en ingénierie et les approches inhabituelles pour comparer les technologies.