Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde

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Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde

Les habitants de Glasgow et les visiteurs de la ville ont été stupéfaits en apercevant un dragon géant dans le ciel. HBOa présenté ce modèle insolite, rappelant le dragon de la célèbre série fantastique House of the Dragondans le ciel de la ville, avant les Jeux du Commonwealth de 2026.

D’une longueur de 8 mètres le dragon a survolé la rivière Clyde, le SEC Armadillo et l’OVO Hydro, donnant l’impression que le monde fantastique de Westeros avait pris vie.

Fait intéressant, ce modèle animé dans les airs n’est pas une simple maquette conçue pour ressembler à un dragon. Il s’agit d’une réplique exacte du dragon Syrax lié à Rhaenyra Targaryen dans la série. Pour lui donner un aspect réaliste, House of the Dragon a utilisé des scans 3D réalisés pendant le tournage de la série.

La création du dragon a nécessité 3 000 heures

Au total, 14 spécialistes ont travaillé sur cet immense modèle pendant trois mois. Sa fabrication a demandé près de 3 000 heures de travail.

Malgré sa taille, le dragon est léger : il ne pèse que 13 kilogrammes. Sa structure est fabriquée en fibre de carbone, en aluminium et en mousse spéciale.

Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde

Le modèle impressionne non seulement par son apparence, mais aussi par sa mobilité. Il possède 23 parties mobiles comprenant ses ailes, sa tête et sa queue. Le dragon peut ainsi bouger comme une créature vivante.

Un système spécial installé au niveau de ses pattes permet au modèle de s’élever dans les airs et de voler.

Selon les organisateurs, ce projet vise à accueillir d’une manière originale les visiteurs venus à Glasgow pour les Jeux du Commonwealth de 2026 et à montrer l’alliance entre le sport, les technologies modernes et l’univers fantastique.

Les Jeux du Commonwealth ont débuté le 23 juillet Les compétitions sportives sont diffusées sur HBO Max, tandis que TNT Sports assure leur retransmission télévisée.

GlasgowHBOHouse of the DragonSyraxRhaenyra Targaryen
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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