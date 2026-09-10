La puce Apple A20 Pro surpasse tous ses concurrents en termes de performances

Le processeur A20 Pro, utilisé dans la nouvelle génération de smartphones iPhone 18 Pro présentée par Apple, a enregistré des résultats sans précédent lors des premiers tests. Selon ixbt.com, cette plateforme mobile est devenue le leader absolu en termes de performances monocœur, dépassant tous les processeurs existants sur le marché, y compris la nouvelle puce informatique M6. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Lors des tests de benchmark Geekbench 6, le nouveau SoC a réussi à obtenir 4725 points en mode monocœur et 12 575 points en mode multicœur. Ces chiffres représentent une augmentation d'environ 25 % par rapport à la puce A19 Pro précédente, malgré un nombre de cœurs inchangé. Cela démontre que les ingénieurs de l'entreprise ont réussi à augmenter considérablement la puissance de calcul tout en maintenant l'efficacité énergétique.

La concurrence du processeur mobile avec les puces informatiques

Les experts soulignent que les performances monocœur de la puce A20 Pro peuvent rivaliser non seulement avec d'autres processeurs de smartphones, mais aussi avec les solutions les plus avancées destinées aux ordinateurs personnels. En particulier, sur cet indicateur, la nouvelle plateforme mobile a légèrement surpassé la propre puce informatique M6 d'Apple.

Les processeurs à architecture x86 traditionnelle sont complètement dépassés à cet égard. Le fait qu'un processeur compact destiné à un appareil mobile affiche de tels résultats suscite un grand intérêt dans le monde de la technologie.

Capacités en mode multicœur

L'A20 Pro s'est également montré très performant dans l'exécution de tâches multicœurs. Les résultats dans ce mode sont évalués au niveau des capacités des puces informatiques M3 et M4 de génération précédente d'Apple.

Comparée aux processeurs d'ordinateurs de bureau classiques, la puce pour smartphone affiche un niveau similaire à celui du célèbre modèle Ryzen 5 7500F dans ce domaine. Il est particulièrement remarquable qu'une telle puissance de calcul soit démontrée dans le boîtier d'un smartphone, qui n'a qu'une limite de consommation de quelques watts.