5 000 $ en espèces pour chaque Américain : Trump fait une promesse électorale sans précédent

À l'approche des importantes élections de mi-mandat aux États-Unis, le chef de la Maison-Blanche, Donald Trump, a lancé une initiative financière sans précédent qui a surpris les électeurs. Lors du congrès du Parti républicain à Dallas, au Texas, le président a promis de verser 5 000 dollars à chaque citoyen américain adulte si les républicains conservent la majorité dans les deux chambres du Congrès : le Sénat et la Chambre des représentants. Selon l'agence de presse internationale influente AP News, Trump a officiellement baptisé ce paiement le « Dividende Trump » (Trump Dividend). Cependant, cette initiative de distribution massive d'argent a suscité des débats intenses parmi les analystes financiers et les économistes.

Alors, quelle est la condition obligatoire pour recevoir ces 5 000 dollars, combien cela coûtera-t-il au Trésor public et pourquoi le vice-président J.D. Vance a-t-il tenté d'atténuer les propos de Trump ? À la fin de l'article, nous détaillerons la probabilité de réalisation de cette promesse populiste dans le contexte de l'énorme dette américaine de 40 000 milliards de dollars.

« Dividende Trump » : chèques de 5 000 dollars et exigences strictes

Cette promesse faite lors du congrès de Dallas comporte plusieurs conditions spécifiques :

Victoire totale au Congrès : Le président a clairement conditionné ces paiements au maintien par les républicains d'un contrôle total sur le Sénat et la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat en novembre ;

Condition de dépense uniquement aux États-Unis : Selon l'exigence de Trump, les 5 000 dollars versés aux citoyens doivent être dépensés exclusivement sur le marché intérieur, afin de stimuler l'économie nationale ;

Un fardeau de 1 300 milliards de dollars : Selon les calculs économiques, distribuer une telle somme à tous les adultes américains coûterait au budget fédéral environ 1 200 à 1 350 milliards de dollars au total.

« Si les républicains gagnent, notre peuple recevra sa juste part, le « Dividende Trump » en personne. Cet argent servira directement notre économie », a déclaré le chef de la Maison-Blanche.

Les justifications de J.D. Vance et les anciennes promesses non tenues

Après la déclaration financière inattendue de Trump, des malentendus sont apparus au sein de son équipe :

Rectification du vice-président : Juste après l'intervention du président, J.D. Vance a tenté de clarifier la situation, suggérant que les paiements pourraient ne pas être destinés à tout le monde et que le projet serait financé par les revenus des droits de douane (tarifs) ;

Manque de fonds : Cependant, les experts financiers ont souligné que même les revenus issus des droits de douane les plus stricts ne couvriraient pas un dixième d'une telle dépense de mille milliards de dollars ;

Pression électorale et sondages : Les analystes d'AP News lient cette promesse à la baisse de la cote de popularité politique de Trump et à la concurrence acharnée avant les élections (il avait déjà promis par le passé de distribuer 2 000 dollars issus des tarifs, promesse qui n'a jamais été concrétisée).

Dette de 40 000 milliards de dollars et obstacles réels

La question majeure qui préoccupe les électeurs américains est de savoir si cette promesse deviendra réalité ou si elle restera un simple slogan électoral. Actuellement, la dette nationale des États-Unis a atteint un niveau sans précédent de plus de 40 000 milliards de dollars, et le déficit budgétaire annuel est d'environ 1 800 milliards de dollars. Dans une situation économique aussi difficile, distribuer 1 300 milliards de dollars supplémentaires nécessite avant tout l'approbation officielle du Congrès. Même si les républicains sont majoritaires dans les deux chambres, il est peu probable que de nombreux législateurs, soucieux de la responsabilité financière, votent pour un plan aussi risqué qui alimenterait davantage l'inflation. C'est pourquoi les analystes considèrent cette initiative comme une énième promesse grandiloquente visant à obtenir les voix des électeurs.

Selon vous, la promesse de distribuer 5 000 dollars à chaque citoyen est-elle justifiée dans le contexte de la dette publique colossale et de l'inflation, ou s'agit-il d'une mesure populiste pour acheter des voix ? Que pensez-vous des initiatives des chefs d'État visant à distribuer directement de l'argent au peuple ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse sur l'actualité américaine avec vos proches et amis !