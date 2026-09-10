L'iPhone 18 Pro atteint un nouveau record de vitesse de charge

Apple a considérablement augmenté la vitesse de charge filaire sur ses nouveaux fleurons, l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max. Cette nouveauté est essentielle pour les utilisateurs, car elle améliore le confort d'utilisation et permet un gain de temps précieux. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, le fleuron de nouvelle génération ne nécessite qu'environ 15 minutes pour recharger sa batterie de zéro à cinquante pour cent. À titre de comparaison, cela représente un gain de temps d'environ cinq minutes par rapport au modèle précédent, l'iPhone 17 Pro.

Adaptateurs compatibles requis

Pour profiter de la vitesse de charge maximale, les utilisateurs devront se procurer un adaptateur secteur spécifique compatible. Apple recommande l'utilisation de son Dynamic Power Adapter de 40 W. Cet adaptateur peut délivrer jusqu'à 60 W en mode courte durée.

Selon l'entreprise, cette configuration permet une charge environ 33 % plus rapide via un câble USB-C par rapport à la génération Pro précédente. Pour atteindre la vitesse maximale, l'adaptateur doit supporter au moins 60 W, la norme USB Power Delivery 3.1 et la fonction de régulation de tension de sortie.

Limites techniques et alternatives

Cette dernière exigence limite la compatibilité de certains blocs d'alimentation. Il a été constaté que les chargeurs de 96 W et 140 W destinés aux MacBook ne supportent pas le mode de régulation de tension requis.

Néanmoins, il reste possible d'utiliser des adaptateurs USB-C haute puissance de fabricants tiers, bien que la vitesse de charge maximale ne soit pas garantie dans ce cas. On estime qu'avec certains blocs de 45 W, l'iPhone 18 Pro se chargera à cinquante pour cent en environ 20 minutes, tout comme l'iPhone 17 Pro.

Technologies sans fil et contenu de la boîte

Selon les données fournies par l'entreprise, seulement cinq minutes de charge filaire rapide suffisent pour environ six heures de lecture vidéo. Parallèlement, la charge sans fil reste légèrement plus lente.

Lors de l'utilisation de la technologie MagSafe avec un adaptateur compatible de plus de 35 W, l'iPhone 18 Pro met environ 30 minutes pour atteindre cinquante pour cent de charge. Une technologie de charge rapide similaire a également été annoncée pour le modèle pliable iPhone Duo. Comme auparavant, l'adaptateur secteur doit être acheté séparément ; la boîte de l'iPhone 18 Pro ne contient qu'un câble USB-C.