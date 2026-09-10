La compagne de l'acteur retrouvé mort chez lui change sa déposition

Le célèbre acteur turc Serhat Kılıç a été retrouvé mort le 5 septembre à son domicile dans le quartier de Kağıthane à Istanbul. Sa compagne depuis 8 ans, Özlem Esmergul, a fourni des informations contradictoires à la police et au parquet concernant la consommation de drogues et d'alcool de l'acteur. C'est ce qu'ont rapporté l'agence Demirören et Habertürk.

Il est noté qu'Esmergul avait initialement déclaré à la police que Serhat Kılıç n'était pas dépendant aux drogues ou à l'alcool. Cependant, lors de sa déposition devant le procureur, elle a affirmé que l'acteur consommait des drogues et de l'alcool.

« Depuis que je le connais, je sais qu'il consommait des drogues et de l'alcool. Pour autant que je sache, il consommait aussi de la cocaïne au cours des six derniers mois. Il n'avait pas d'ennemis », a déclaré Esmergul.

Esmergul a précisé qu'elle connaissait Kılıç depuis huit ans. Elle a parlé avec l'acteur pour la dernière fois par téléphone deux jours avant l'incident, le 3 septembre. Au cours de la conversation, Kılıç a mentionné que sa santé s'était gravement détériorée, qu'il ne pouvait donc pas se rendre sur le plateau de tournage et qu'il avait été écarté de la série.

L'acteur a également indiqué qu'en raison de ses problèmes de santé, il s'était disputé avec Esmergul et certains de ses collègues sur le plateau. Après cela, il a cessé de répondre aux appels téléphoniques. Esmergul a déclaré qu'elle ne s'était pas inquiétée outre mesure au début, sachant que Kılıç pouvait parfois rester 5 à 6 jours sans parler aux personnes avec qui il était fâché.

Selon Esmergul, elle a décidé de se rendre chez l'acteur le 5 septembre. Lorsqu'elle est entrée dans l'appartement avec une clé de secours, elle a vu des morceaux d'assiettes cassées sur le sol. L'intérieur de la maison était très froid et la climatisation était allumée.

En touchant Kılıç, elle a senti que son corps était rigide. Réalisant qu'il était décédé, elle a alerté la police. Les forces de l'ordre et les équipes médicales sont arrivées sur les lieux et ont confirmé le décès de l'acteur.

Esmergul a également mentionné que Kılıç avait été traité récemment dans un hôpital privé d'Istanbul pour une hernie cervicale. Selon elle, c'est à cause de ce problème de santé qu'il ne pouvait pas aller sur le plateau et qu'il portait une minerve.

Dans le cadre de l'enquête, le rapport d'inspection des lieux a été rendu public. Il note que le complexe où vivait Kılıç dispose d'un gardien et de caméras de surveillance, et que l'accès au bâtiment est contrôlé.

De plus, aucune trace d'effraction n'a été constatée sur la porte blindée de l'appartement. Des morceaux d'assiettes de même couleur et motif ont été retrouvés dans le couloir et à l'entrée du salon.

Des substances suspectes ont également été découvertes sur les lieux. Dans une boîte en métal située dans le salon, une substance végétale de couleur verte, suspectée d'être de la drogue, ainsi que du papier à rouler les cigarettes ont été trouvés.

En outre, une substance végétale verte a été découverte dans un sac à fermeture noire à l'intérieur d'une valise en tissu près de la bibliothèque. Trois billets de 200 lires turques ont également été trouvés dans la valise, roulés en forme de tube, ce qui suggère qu'ils auraient pu être utilisés pour consommer des drogues.

L'enquête sur la mort de Serhat Kılıç se poursuit. La cause exacte du décès de l'acteur n'a pas encore été officiellement annoncée.