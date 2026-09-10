Des œuvres d'art géantes créées à partir de millions de fleurs détruites en quelques jours

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Des œuvres d'art géantes créées à partir de millions de fleurs détruites en quelques jours

À Zundert, aux Pays-Bas, l'un des plus grands défilés de fleurs au monde, le Corso Zundert, a eu lieu. Lors de l'événement du 6 septembre, d'immenses compositions florales préparées par 20 quartiers de la ville ont été défilées dans les rues.

Le Corso Zundert a célébré son 90e anniversaire en 2026. Dans cette tradition qui se déroule chaque premier dimanche de septembre, les quartiers préparent des compositions géantes pendant des mois. Cette année encore, les 20 compositions ont été exposées dans les rues et un gagnant a été désigné parmi elles.

Les compositions ne sont pas de simples décorations florales. Elles sont d'abord créées sous forme de croquis et de maquettes, puis transformées en œuvres volumineuses à l'aide de structures métalliques, de papier et d'autres matériaux. Dans la phase finale, les compositions sont décorées de dahlias.

Cette année, le premier prix a été décerné au quartier de Stuivezand avec la composition intitulée « The Sea As a Mirror » (« La mer comme un miroir »). La deuxième place est revenue à Laer-Akkermolen et la troisième à Molenstraat.

Le défilé a débuté le 6 septembre à 13h30. Les spectateurs ont pu admirer les compositions géantes non seulement pendant le défilé, mais aussi le 7 septembre dans une zone d'exposition spéciale.

Grandes figures de formes variées décorées de fleurs lors du défilé.

Cependant, la durée de vie de ces œuvres d'art est très courte. Une fois l'événement terminé, les compositions sont démantelées à l'aide de machines spéciales et placées dans des conteneurs. Il ne reste que des vidéos, des photos et les souvenirs des spectateurs.

La particularité du Corso Zundert est que toutes les compositions sont créées par des bénévoles. Autour de Zundert, des dahlias sont cultivés sur environ 40 hectares spécifiquement pour ce défilé.

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