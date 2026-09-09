Une reine de beauté autrichienne de 22 ans est décédée subitement

La gagnante du titre de « Miss Autriche » 2024 Lucia Sisic est décédée subitement à l'âge de 22 ans. Au cours de sa courte vie, en raison d'une malformation cardiaque, elle a subi sept opérations du cœur.

Née à Vienne, Lucia parlait ouvertement de ses problèmes de santé. Sa dernière opération a eu lieu à l'hiver 2025. Après cela, heureuse d'avoir surmonté sa septième intervention, elle avait écrit sur Instagram qu'elle espérait faire une pause de quelques années loin des hôpitaux et des chirurgies.

Lucia avait été réanimée lors d'une opération à l'âge de 13 ans. Plus tard, elle a décrit ce processus difficile comme une situation de « vie ou de mort ».

Dans une interview en 2024, elle a déclaré que son enfance était différente de celle des autres en raison de sa santé :

« Les semaines de sport se déroulaient sans moi. Mon enfance était tout simplement différente, mais cela m'a aussi rendue forte » , a déclaré Lucia.

Elle ne voulait pas susciter la pitié, mais au contraire, inspirer les autres avec sa vie.

Lucia a été couronnée « Miss Autriche » en 2024 et, comme aucun autre concours n'a eu lieu depuis, elle restait la gagnante en titre. Environ trois semaines avant son décès, elle avait publié des photos de ses vacances en Bosnie-Herzégovine sur les réseaux sociaux. Ses parents étaient originaires de la région de Bosanska Posavina.

Ses proches lui ont fait leurs adieux en l'appelant « cher ange »

Après l'annonce du décès de Lucia, ses proches et amis ont laissé des souvenirs émouvants en son honneur.

Un ami de la famille, Miroslav Piplitsa, l'a qualifiée de « cher ange » et a souligné qu'elle était partie trop tôt. Il a exprimé que le souvenir de Lucia resterait à jamais dans le cœur de ses proches et a souhaité beaucoup de courage à ses parents et à sa famille.

« Mister Autriche » Christopher Dengg a exprimé qu'il la considérait comme une sœur :

« Je suis sous le choc. Elle était comme une sœur pour moi. Elle nous manquera énormément à tous » , a-t-il dit.

L'organisation Mission Austria a également déclaré qu'elle garderait le souvenir de la défunte comme d'une « jeune femme merveilleuse », soulignant que Lucia ferait toujours partie de la famille du concours.

La communauté culturelle croate d'Autriche lui a également rendu hommage, notant que Lucia était une source de fierté pour ses parents et la communauté croate.

La cause du décès de Lucia Sisic n'a pas encore été révélée. Les détails concernant les funérailles n'ont pas encore été communiqués.