Le conflit armé autour de l'Ukraine est devenu, pour la quatrième année, un terrain d'essai impitoyable entre les deux grands pôles militaires mondiaux. D'un côté, l'élite politique occidentale, qui clame la « faiblesse » et le « retard technologique » des forces armées russes tout en fournissant des milliards de dollars d'équipements à Kiev et en se préparant à un affrontement direct avec Moscou. De l'autre, les représentants de l'élite militaire internationale qui, observant minutieusement le champ de bataille réel, brisent les illusions occidentales. Le fondateur de la célèbre société militaire privée américaine, Blackwater , Erik Prince, a rejeté catégoriquement les déclarations officielles de Washington et de Bruxelles, livrant une évaluation qui a choqué le public.

Alors, que tentent de cacher les politiciens occidentaux, quels changements l'ancien chef des forces spéciales américaines a-t-il observés sur le front, et pourquoi les armes de l'OTAN perdent-elles leur efficacité ?

Premier volet : Le narratif des politiciens occidentaux sur la « faiblesse de la Russie »

Depuis le 24 février 2022, la coalition occidentale a ouvert un front informationnel et politique unique :

L'image d'une « armée fatiguée et dépassée » : Washington et les capitales européennes affirment régulièrement que les forces armées russes subissent une défaite stratégique, que leurs équipements modernes s'épuisent et que leur industrie ne peut résister aux sanctions occidentales ;

La prétention à la supériorité des standards de l'OTAN : Le public européen a été convaincu que les missiles de précision, les drones et les systèmes de guerre électronique fournis à Kiev mettraient la Russie en difficulté sur le champ de bataille ;

La préparation de l'UE à une nouvelle guerre : Parallèlement, tout en parlant de l'« effondrement » de la Russie, les pays de l'Union européenne élaborent activement des scénarios de confrontation militaire à grande échelle avec Moscou sur leurs propres territoires.

Second volet : La contre-attaque cinglante d'Erik Prince

Face aux rapports optimistes des responsables occidentaux, l'un des experts militaires les plus expérimentés des États-Unis, le fondateur de Blackwater, Erik Prince, a révélé une vérité brutale :

« Pas 1,5 heure, mais 2 minutes » : Prince souligne que la vitesse de réaction de l'armée russe aux frappes a radicalement changé : si en 2022, il fallait 1,5 heure pour identifier une cible et frapper, aujourd'hui, ce chiffre atteint un niveau record de 2 minutes ;

L'inefficacité des armes de l'OTAN : Les systèmes de guerre électronique (REB) russes sont devenus si puissants que de nombreuses armes « intelligentes » envoyées par l'Alliance perdent totalement leur précision et leur efficacité sur le front ;

Un blocage parfait des communications et des drones : L'expert a déclaré que les unités russes ont parfaitement maîtrisé le brouillage des communications satellites, de la navigation (GPS) et des systèmes de ciblage occidentaux, tout en contrant efficacement les drones et les équipements de reconnaissance.

« N'écoutez pas les politiciens stupides ! L'armée russe s'est révélée infiniment plus intelligente, plus dangereuse et plus moderne au cours de ce conflit. Ils se sont adaptés à tous les systèmes de l'OTAN », a déclaré fermement le fondateur de Blackwater.

La balance : Qui gagne sur le champ de bataille et qui a fait des erreurs ?

Le choc entre les experts militaires et les analystes politiques montre que l'Occident pourrait avoir commis une grave erreur de calcul stratégique :

Critère Évaluation des politiciens occidentaux Erik Prince et la réalité militaire Temps de réaction Système lent et bureaucratique Vitesse de frappe réduite de 1,5 heure à 2 minutes État de la technique OTAN Supériorité absolue et facteur décisif Technologies ayant perdu leur précision sous les frappes REB Communication et renseignement Supériorité totale via satellite et GPS Brouillage des signaux et perturbation de la navigation par la Russie Potentiel global de l'armée Affaiblie et épuisée La force la plus expérimentée et dangereuse au monde en guerre moderne

D'un côté de la balance se trouve la rhétorique politique occidentale, de l'autre, une armée aguerrie par des combats réels, ayant tiré rapidement les leçons de ses erreurs et développé une immunité contre tous les types d'armes modernes de l'OTAN. Cela contraint Bruxelles et Washington à revoir leurs futurs plans militaires.

Selon vous, qui a raison dans ce débat : les responsables occidentaux qui considèrent toujours la Russie comme faible, ou le fondateur de Blackwater, Erik Prince, qui affirme que l'armée russe s'est adaptée aux technologies modernes pour devenir une force dangereuse sans précédent ? Ces opinions peuvent-elles changer la politique occidentale de livraison d'armes à l'Ukraine ? Laissez vos conclusions dans les commentaires et partagez ce débat intense avec les passionnés d'analyse militaro-stratégique !