L'Europe annonce la création de son propre vaisseau spatial habité

·12·Technologie
L'Europe annonce la création de son propre vaisseau spatial habité

Le président français Emmanuel Macron a déclaré que l'Europe devait développer son propre programme spatial indépendant et disposer de son propre système de transport spatial habité d'ici dix ans. Cette initiative vise à mettre fin à la dépendance de l'Europe vis-à-vis des technologies étrangères et à assurer la souveraineté technologique de la région. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, le directeur général de l'Agence spatiale européenne (ESA), Josef Aschbacher, a également proposé une telle initiative, soulignant la nécessité pour l'Europe d'augmenter considérablement ses investissements dans son industrie spatiale. Il a noté que les pays européens doivent choisir s'ils veulent être des « passagers » ou des « pilotes » dans l'espace à l'avenir.

Plan de développement progressif

À l'heure actuelle, l'Europe n'a pas la capacité de lancer ses propres astronautes en orbite de manière indépendante et dépend des systèmes de transport étrangers. Conformément au plan présenté par Macron, la situation devrait changer radicalement au cours de la prochaine décennie.

La première étape du programme prévoit la création du cargo spatial européen Nyx. Selon ce plan, ce vaisseau devrait s'amarrer à la Station spatiale internationale dans deux ans. Bien qu'il soit prévu que le retrait de l'ISS de l'orbite commence en 2030, ce processus est considéré comme une étape importante pour tester les technologies.

Missions lunaires

Par la suite, l'envoi de l'atterrisseur Argonaut à la surface de la Lune est prévu dans les cinq ans. Ce n'est qu'après cela que l'Europe prévoit de passer à ses propres vols spatiaux habités à part entière.

D'ici dix ans, un vaisseau spécial doit être préparé pour être lancé depuis le port spatial de Kourou en Guyane française, capable de transporter des astronautes européens et étrangers en orbite. Cela permettra à l'Europe d'utiliser son infrastructure spatiale de manière indépendante.

Coûts financiers et investissements

La mise en œuvre du programme nécessite des investissements colossaux. Aschbacher a souligné que l'Europe devrait consacrer environ 1 milliard d'euros par an à cet objectif sur dix ans, soit un total de 10 milliards d'euros.

Dans le même temps, maintenir la dépendance vis-à-vis des services étrangers existants ne sera pas bon marché non plus. Selon les estimations du chef de l'ESA, environ 5 milliards d'euros seront dépensés au cours de la prochaine décennie pour acheter des services de transport d'astronautes vers l'espace. Par conséquent, la création de son propre système n'est pas considérée comme une dépense excessive, mais comme un investissement stratégique pour l'avenir.

EspaceEuropeESAEmmanuel MacronTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Xiaomi lance les tests de HyperOS 4 pour le marché mondialXiaomi lance les tests de HyperOS 4 pour le marché mondialAujourd'hui, 21:26Des ingénieurs de Geksogen rechargent une montre connectée grâce à des hamstersDes ingénieurs de Geksogen rechargent une montre connectée grâce à des hamstersAujourd'hui, 18:51La puce Apple A20 Pro surpasse tous ses concurrents en termes de performancesLa puce Apple A20 Pro surpasse tous ses concurrents en termes de performancesAujourd'hui, 18:22L'iPhone 18 Pro atteint un nouveau record de vitesse de chargeL'iPhone 18 Pro atteint un nouveau record de vitesse de chargeAujourd'hui, 17:56Framework réduit le prix de ses ordinateurs portables modulairesFramework réduit le prix de ses ordinateurs portables modulairesAujourd'hui, 17:27L'intelligence artificielle échappe au contrôle humain : les scientifiques tirent la sonnette d'alarmeL'intelligence artificielle échappe au contrôle humain : les scientifiques tirent la sonnette d'alarmeAujourd'hui, 16:23
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Un corps céleste d'un mètre de diamètre s'est écrasé au-dessus de l'océan Indien
Un corps céleste d'un mètre de diamètre s'est écrasé au-dessus de l'océan Indien