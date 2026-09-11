Deux femmes russes meurent en tentant d'éliminer des moisissures et des rongeurs

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Deux femmes russes meurent en tentant d'éliminer des moisissures et des rongeurs

Dans le village de Mikhaïlovskoïe, dans le kraï de l'Altaï en Russie, deux retraitées sont décédées alors qu'elles luttaient contre des moisissures et des rongeurs. Elles étaient descendues dans leur cave pour récolter des pommes de terre et nettoyer les lieux. C'est ce qu'a rapporté Zakon.kz .

La tragédie a eu lieu le soir du 6 septembre. Pour nettoyer la cave, les femmes ont commencé à brûler du papier dans un seau. Peu de temps après, elles ont toutes deux commencé à se sentir mal et n'ont pas pu sortir de la cave par leurs propres moyens.

L'une des retraitées a réussi à appeler une connaissance pour demander de l'aide. À son arrivée devant le garage, l'homme a trouvé les femmes inconscientes, mais n'a pas eu la force de les sortir seul de la cave.

Les secours et une équipe médicale ont été dépêchés sur place. Selon la chaîne Telegram « 112 », l'une des femmes est décédée avant l'arrivée des médecins. Ces derniers ont tenté de réanimer la seconde, mais n'ont pas réussi à lui sauver la vie.

Les circonstances exactes de la tragédie sont en cours d'examen.

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