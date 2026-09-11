Ninkear présente le PC portable U9 Pro à l'IFA 2026

Lors du salon IFA 2026 à Berlin, le nouveau fleuron de la marque Ninkear, le PC portable U9 Pro de 16 pouces, a été dévoilé au public. Selon ixbt.com, cet ordinateur mobile est spécialement conçu pour le développement de logiciels, la création de contenu et le travail avec des applications utilisant des modèles d'IA locaux. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le processeur Intel Core Ultra 9 185H a été choisi comme « cœur » du nouvel appareil. Appartenant à la famille Meteor Lake, cette puce comprend 16 cœurs et 22 threads. Parmi eux, on trouve six cœurs de performance, huit cœurs à haute efficacité énergétique et deux cœurs supplémentaires à faible consommation, avec une fréquence maximale du processeur atteignant 5,1 GHz.

Performances et capacités graphiques

Les tâches graphiques sont gérées par le cœur intégré Intel Arc, doté de huit cœurs Xe et d'une fréquence allant jusqu'à 2,35 GHz. Le processeur intègre également l'accélérateur neuronal Intel AI Boost, offrant des performances allant jusqu'à 11 TOPS, ce qui est crucial pour les tâches liées à l'IA.

La version présentée lors du salon est équipée de 24 GB de RAM LPDDR5 et d'un disque SSD NVMe de 1 TB. L'écran de 16 pouces de l'appareil offre une résolution de 2560×1600 pixels, un format 16:10 et une fréquence de 120 Hz. Une couverture complète de la gamme de couleurs sRGB est également annoncée.

Boîtier et connectivité

Le modèle U9 Pro est fabriqué dans un boîtier en métal, avec des dimensions de 360×250×21 mm et un poids d'environ 1,7 kg. L'appareil est alimenté par une batterie de 79,8 Wh, avec un adaptateur de 100 W prévu pour la recharge.

Les ports et fonctionnalités suivants sont disponibles sur les côtés du PC portable :

Deux ports USB-C

Trois ports USB-A (norme USB 3.0)

Port HDMI

Emplacement pour carte microSD

Sortie audio 3,5 mm et emplacement pour verrou Kensington

Pour les connexions sans fil, les technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2 sont incluses. Une caméra de 2 MP est installée pour les visioconférences, offrant un confort suffisant pour les tâches quotidiennes.