Une citrouille de 817 kg cultivée par un garçon de 12 ans : une récolte record qui étonne tout le monde !

En Russie, une citrouille géante cultivée par Yeremiy, âgé de 12 ans, a attiré l'attention de tous par sa taille extraordinaire. Lors du festival « Bataille des Géants » organisé à Moscou le 10 septembre, le poids de la citrouille a été mesuré à 817 kilogrammes.

Yeremiy cultive des citrouilles depuis quatre ans. Ses premières récoltes pesaient environ 37, 40 et 50 kilogrammes. L'année dernière, il a réussi à faire pousser une citrouille de 93 kilogrammes.

Le résultat de cette année est plusieurs fois supérieur aux récoltes précédentes.

La citrouille de 817 kg du jeune jardinier de 12 ans a été enregistrée comme le plus gros légume du festival. Yeremiy n'a pas atteint ce résultat du premier coup. Il avait essayé pendant deux ans auparavant, mais sans succès.

La récolte de cette année a été transportée d'Irkoutsk à Moscou pendant près de 9 jours. Des jardiniers de 75 régions et plus de 200 villes de Russie participent à l'événement cette année. Plus de 200 types de légumes sont exposés lors de l'exposition.