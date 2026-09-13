Une citrouille de 817 kg cultivée par un garçon de 12 ans : une récolte record qui étonne tout le monde !

·11·Monde
Une citrouille de 817 kg cultivée par un garçon de 12 ans : une récolte record qui étonne tout le monde !

En Russie, une citrouille géante cultivée par Yeremiy, âgé de 12 ans, a attiré l'attention de tous par sa taille extraordinaire. Lors du festival « Bataille des Géants » organisé à Moscou le 10 septembre, le poids de la citrouille a été mesuré à 817 kilogrammes.

Yeremiy cultive des citrouilles depuis quatre ans. Ses premières récoltes pesaient environ 37, 40 et 50 kilogrammes. L'année dernière, il a réussi à faire pousser une citrouille de 93 kilogrammes.

Le résultat de cette année est plusieurs fois supérieur aux récoltes précédentes.

La citrouille géante de 817 kg et le garçon à ses côtés.'lumot taxtasi.

La citrouille de 817 kg du jeune jardinier de 12 ans a été enregistrée comme le plus gros légume du festival. Yeremiy n'a pas atteint ce résultat du premier coup. Il avait essayé pendant deux ans auparavant, mais sans succès.

La récolte de cette année a été transportée d'Irkoutsk à Moscou pendant près de 9 jours. Des jardiniers de 75 régions et plus de 200 villes de Russie participent à l'événement cette année. Plus de 200 types de légumes sont exposés lors de l'exposition.

YeremiyBataille des GéantsMoscouIrkoutskAgriculture
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un taureau vendu 300 000 dollars en Australie : comment justifier un tel prix ?Un taureau vendu 300 000 dollars en Australie : comment justifier un tel prix ?Aujourd'hui, 01:14Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la paniqueUn python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la paniqueAujourd'hui, 00:53En Turquie, un homme de 91 ans fait don de tous ses biens pour construire une mosquée et devient un exemple pour tousEn Turquie, un homme de 91 ans fait don de tous ses biens pour construire une mosquée et devient un exemple pour tousAujourd'hui, 00:49«Un avion Cessna s'écrase dans un jardin privé !» : Crash tragique au Tatarstan«Un avion Cessna s'écrase dans un jardin privé !» : Crash tragique au TatarstanAujourd'hui, 00:48L'Iran impose 7 conditions strictes aux États-Unis : un ultimatum qui fait trembler le marché pétrolier mondialL'Iran impose 7 conditions strictes aux États-Unis : un ultimatum qui fait trembler le marché pétrolier mondialAujourd'hui, 00:48Un ancien ministre accusé de fraude : l'ex-ministre russe des Communications recherché internationalementUn ancien ministre accusé de fraude : l'ex-ministre russe des Communications recherché internationalementAujourd'hui, 00:47
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars
Le poisson de l’Apocalypse existe-t-il vraiment ? Les scientifiques répondent
Le poisson de l’Apocalypse existe-t-il vraiment ? Les scientifiques répondent
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
L’Indien dont le visage est couvert à plus de 95 % de poils, détenteur d’un record
L’Indien dont le visage est couvert à plus de 95 % de poils, détenteur d’un record