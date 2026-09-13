La date de lancement et les caractéristiques principales du Honor Magic 9 ont été révélées

La célèbre marque chinoise Honor se prépare à lancer sa nouvelle génération de smartphones phares. Selon ixbt.com, la nouvelle gamme Honor Magic 9 sera officiellement présentée le 28 septembre de cette année. À deux semaines de l'événement, l'initié réputé Digital Chat Station a révélé les spécifications techniques du modèle de base. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'un des aspects les plus remarquables du nouvel appareil est son écran. Le smartphone sera équipé d'un écran plat et compact de 6,37 pouces. Cet écran prend en charge une résolution 1,5K et intègre un lecteur d'empreintes digitales à ultrasons moderne.

Capacités des caméras et capteurs avancés

La section principale qui attire l'attention est celle des capacités optiques. Selon les informations de l'initié, le modèle de base sera doté d'un capteur principal de 200 MP au format optique 1/1,4 pouce. Il sera accompagné d'un appareil photo ultra grand-angle de 50 MP et d'un module périscope avec zoom optique et un capteur de 200 MP de 1/1,56 pouce.

Ces chiffres représentent un bond significatif par rapport à la génération précédente. En particulier, le modèle Magic 8 sorti l'année dernière utilisait des caméras principale et grand-angle de 50 MP ainsi qu'un module téléobjectif de 64 MP. Ainsi, pour la première fois dans son histoire, Honor installe deux grands capteurs de 200 MP dans un smartphone de série de base.

Source d'alimentation et performances

L'alimentation énergétique du smartphone devrait également être de haut niveau. Selon la source, le nouvel appareil sera équipé d'une batterie impressionnante « de l'ordre de 8000 mAh ». C'est un chiffre remarquable pour un flagship dans un boîtier compact.

En ce qui concerne la partie matérielle, il y a quelques particularités. Selon Digital Chat Station, le modèle de base Magic 9 fonctionnera sur la base du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 utilisé dans la génération précédente. La toute dernière puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 devrait être réservée à la version Magic 9 Pro Max, plus grande et plus coûteuse.

Rappelons que cet initié avait été l'un des premiers à révéler avec précision les caractéristiques des flagships Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro, ainsi que le fait que le Realme GT 7 Pro disposerait d'un écran Samsung lumineux et que le processeur Dimensity 9400 sortirait avant le Snapdragon 8 Elite.