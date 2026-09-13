Le prix de l'iPhone 18 est connu : les nouveaux modèles Pro seront plus chers !

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Le prix de l'iPhone 18 est connu : les nouveaux modèles Pro seront plus chers !

Les nouveaux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max d'Apple devraient être commercialisés à un prix plus élevé qu'auparavant. Le plus intéressant est que la société proposerait désormais les deux modèles avec une capacité de stockage de 256 GB.

Quels seront les prix ?

Selon les informations, le prix de départ de l'iPhone 18 Pro sera de 1 199 dollars, tandis que celui du modèle Pro Max sera de 1 299 dollars. Ces prix pourraient susciter des débats sur la valeur des appareils parmi les fans d'Apple, en plus de l'intérêt pour les nouveaux modèles.

Selon les rapports, les précommandes pour les nouveaux smartphones débuteront le 12 septembre. La vente officielle des appareils commencera le 18 septembre.

Ainsi, ceux qui souhaitent obtenir le nouvel iPhone parmi les premiers devront attendre le mois de septembre.

La nouvelle génération de modèles Pro occupera traditionnellement une place parmi les smartphones les plus avancés d'Apple. Cependant, l'une des questions les plus importantes pour les acheteurs cette fois-ci est de savoir dans quelle mesure l'augmentation du prix sera justifiée par les nouvelles fonctionnalités.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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