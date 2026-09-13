«Incroyable remontada à Rome et un doublé en 2 minutes !» : Le Milan arrache le nul après avoir été mené 0-2

La 4e journée de Serie A a offert aux fans de football européen un duel dramatique, des revirements tactiques inattendus et un véritable festival de buts. Au célèbre Stadio Olimpico de Rome, la Lazio recevait son grand rival, le Milan. La première mi-temps a été totalement dominée par les « Aigles » de la capitale : les buts de Cancellieri et Noslin avaient donné aux Romains un avantage solide de 2-0. Cependant, les changements tactiques effectués par l'entraîneur des « Rossoneri » à la pause ont radicalement modifié la physionomie du match. Entré en jeu en seconde période, Moreira est devenu le héros providentiel des Milanais en marquant deux fois en seulement 120 secondes (65e et 67e minutes). Ce match nul spectaculaire de 2-2 permet à la Lazio de rester en tête de la Serie A avec 10 points. Pourquoi la Lazio, dominatrice en première période, a-t-elle laissé échapper la victoire ? Quels changements ont permis au staff technique du Milan de sauver le match, et quelle allure prend la course au titre dans le championnat italien ?

Première mi-temps — La domination de la Lazio : des buts aux 10e et 39e minutes

Les 45 premières minutes de la rencontre ont été marquées par le jeu impeccable des Romains :

Le but rapide de Cancellieri : Dès la 10e minute, Matteo Cancellieri a fait preuve de vivacité pour tromper Mike Maignan et donner l'avantage à la Lazio ;

Le deuxième but de Noslin : À la 39e minute, Tijjani Noslin a conclu avec succès une attaque des locaux pour porter le score à 2-0 ;

La faiblesse du Milan : En première mi-temps, les « Rossoneri » n'ont pu résister aux attaques rapides sur les ailes de l'adversaire, ni au milieu ni en défense, laissant aux supporters l'impression que l'équipe pourrait subir une lourde défaite.

3 changements à la pause et le miracle de 120 secondes de Moreira

Le Milan est revenu pour la seconde période avec un état d'esprit totalement différent et de nouvelles forces :

Trois changements audacieux : À la pause, Musah a remplacé Modrić, Pulisic a pris la place de Loftus-Cheek, et Moreira est entré à la place d'Estupiñán ;

Le choc des 65e et 67e minutes : C'est le remplaçant Moreira qui est devenu le héros du match — il a réduit le score à la 65e minute, puis, deux minutes plus tard, à la 67e, il a signé un doublé pour rétablir l'équilibre (2-2) ;

Cartons jaunes et bataille nerveuse : La fin du match a été marquée par des fautes sévères — Belahyane et Zaccagni (Lazio) ainsi que Pulisic, Pavlović et Thiaw (Milan) ont été avertis par l'arbitre.

Compositions d'équipes et choix tactiques

Les forces titulaires et remplaçantes présentes lors de ce choc central :

Lazio : Mandas, Floriani (Lazzari, 84e), Šutalo, Provstgar, Tavares, Frattesi, Belahyane, Cancellieri (Isaksen, 58e), Tella (Gudmundsson, 74e), Noslin (Pinamonti, 58e), Zaccagni ;

Milan : Maignan, Thiaw, de Winter, Pavlović, Chukwueze, Modrić (Musah, 46e), Rabiot, Loftus-Cheek (Pulisic, 46e), Estupiñán (Moreira, 46e), Cissé (Hutchinson, 77e), Ramos (Camarda, 85e).

Situation au classement : La Lazio en tête, le Milan dans le top 4

Ce match nul spectaculaire à l'Olimpico a consolidé l'ordre dans le groupe de tête du championnat italien :

Lazio — Leader de la Serie A : Le club de la capitale occupe seul la première place du classement après 4 journées avec 10 points ;

Milan à la 4e place : Les Milanais, qui ont héroïquement évité une défaite 0-2, occupent la 4e place avec 8 points ;

L'intrigue de la saison s'intensifie : Les deux équipes ont prouvé qu'elles étaient des prétendantes au titre — le potentiel offensif de la Lazio et la force de caractère du Milan promettent une lutte acharnée cette saison.

Ces 90 minutes intenses à Rome ont prouvé une fois de plus que la saison actuelle de Serie A sera l'une des plus imprévisibles de ces dernières années.

Selon vous, la Lazio pourra-t-elle conserver sa place de leader longtemps, ou le Milan, revenu avec force, deviendra-t-il le favori pour le Scudetto ? Moreira, auteur d'un doublé après être sorti du banc, doit-il devenir titulaire ? Partagez vos avis en commentaires et diffusez cette analyse du choc italien à tous les fans de Serie A !