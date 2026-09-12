L'Iran impose 7 conditions strictes aux États-Unis : un ultimatum qui fait trembler le marché pétrolier mondial

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L'Iran impose 7 conditions strictes aux États-Unis : un ultimatum qui fait trembler le marché pétrolier mondial

La situation autour du détroit d'Ormuz, artère vitale du commerce pétrolier mondial et pilier de la sécurité énergétique, a atteint un point critique. Selon l'agence de presse iranienne « Tasnim », Téhéran a transmis aux États-Unis, via des intermédiaires, une liste de sept conditions strictes pour la réouverture du détroit. Ces conditions, approuvées par les plus hautes instances de la République islamique d'Iran, stipulent que le détroit restera fermé à la navigation tant que Washington ne les aura pas intégralement remplies. Il a été précisé que même les accords entre l'Iran et Oman ne garantissent pas l'ouverture du passage, l'avenir de cette voie maritime dépendant désormais exclusivement des actions de la Maison Blanche. Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé des mesures punitives sévères contre tout pétrolier ou navire marchand violant ces restrictions. Quelles sont les exigences de l'Iran, quel impact la fermeture du détroit aurait-elle sur l'économie mondiale et quelle pourrait être la réponse de Washington ?

« Pas de passage sans les sept conditions ! » : l'ultimatum de l'Iran aux États-Unis

Les informations publiées, basées sur une source de l'agence « Tasnim », révèlent l'intransigeance de la position de Téhéran :

  • Un ultimatum transmis par des intermédiaires : L'Iran a remis à l'administration américaine une liste de sept conditions spécifiques pour la réouverture du détroit ;

  • Une décision au plus haut niveau : Il est souligné que ces conditions ont été approuvées par la plus haute direction de la République islamique d'Iran et que le détroit ne sera pas ouvert sans leur application inconditionnelle ;

  • L'accord avec Oman n'est pas une solution : La source précise que tout accord diplomatique conclu entre l'Iran et Oman ne signifie pas automatiquement l'ouverture du détroit d'Ormuz ;

  • Démonstration de souveraineté totale : Même si le détroit devait rouvrir à l'avenir, cela ne se ferait que pour renforcer la souveraineté absolue de Téhéran sur cette voie navigable — la décision dépend entièrement des actions de Washington.

Restrictions du CGRI : Sanctions maritimes et d'assurance contre les navires

La situation à l'est du détroit d'Ormuz est sous contrôle militaire, et le CGRI a annoncé des mesures fermes :

  • Zone maritime interdite : Le porte-parole du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), Hossein Mohebbi, a déclaré que l'Iran a désigné les zones à l'est du détroit d'Ormuz comme zone interdite à la navigation ;

  • Sanctions contre les contrevenants : Tout navire commercial ou de transport tentant de traverser la zone en ignorant l'interdiction sera sévèrement sanctionné ;

  • Privation de services : La fourniture de services maritimes, d'assurance et logistiques sera totalement interrompue pour les navires violant ces restrictions, ce qui pourrait paralyser le transport maritime international.

Blocage du détroit d'Ormuz : Le marché pétrolier mondial au bord du gouffre ?

La tension autour de cette voie navigable stratégique menace de bouleverser la carte énergétique mondiale :

  • L'artère principale du pétrole mondial : Environ 20 % du pétrole brut transporté par voie maritime dans le monde transite par l'étroit détroit d'Ormuz en sortant du golfe Persique ;

  • Risque d'explosion des prix : La fermeture totale du détroit pourrait provoquer une flambée des prix du pétrole et du gaz, une vague d'inflation et une crise énergétique majeure dans l'industrie européenne et asiatique ;

  • Risque de conflit militaire : Toute tentative de recours à la force par les États-Unis et leurs alliés pour garantir la liberté de navigation risque de déclencher un conflit militaire majeur dans le golfe Persique.

Ce défi géopolitique lancé par Téhéran place désormais la Maison Blanche devant un choix difficile. La voie de la négociation et du compromis sera-t-elle choisie, ou le Moyen-Orient sera-t-il entraîné dans un nouveau conflit de grande ampleur ? Les réponses diplomatiques des prochains jours apporteront des éclaircissements.

Selon vous, les États-Unis accepteront-ils les 7 conditions imposées par l'Iran pour la réouverture du détroit d'Ormuz, ou la situation pourrait-elle dégénérer en conflit armé ? Quel impact la fermeture du détroit d'Ormuz aurait-elle sur les prix mondiaux du pétrole et sur l'économie de l'Ouzbékistan ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et diffusez cette analyse géopolitique brûlante qui détermine le destin de l'énergie mondiale à tous vos amis !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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